Dipkarpaz’daki Rum Anaokulu ve İlkokulu’nda noel kutlaması

Alithia gazetesi, etkinliğe Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i temsilen katılan Fotiu’nun, velilere yaptığı konuşmada, içerisinde bulundukları koşulların en iyi koşullar olmadığını ve zorlu koşullarda yaşadıklarını, sabırlarının da sürekli sınandığını iddia ettiğini yazdı.

Habere göre Fotiu, Dipkarpaz’da yaşayan Rumlar için gerçek özgürlük, güvenlik, refah, işbirliği ve birlikte yaratma koşulları oluşmasını diledi.



Fotiu, “Vatanımızda ne mahsurlar ne de göçmenler istiyoruz” dedi.