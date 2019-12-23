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Dipkarpaz’daki Rum Anaokulu ve İlkokulu’nda noel kutlaması

Dipkarpaz’daki Rum Anaokulu ile İlkokulu’nda 17 Aralık’ta Noel kutlaması yapıldığı ve kutlamalara, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun katıldığı bildirildi.

Dipkarpaz’daki Rum Anaokulu ve İlkokulu’nda noel kutlaması

Dipkarpaz’daki Rum Anaokulu ile İlkokulu’nda 17 Aralık’ta Noel kutlaması yapıldığı ve kutlamalara, Rum Başkanlığı İnsani Konular ve Dış Rumlar Komiseri Fotis Fotiu’nun katıldığı bildirildi.

23 Aralık 2019 Pazartesi 09:44
Dipkarpaz’daki Rum Anaokulu ve İlkokulu’nda noel kutlaması

Alithia gazetesi, etkinliğe Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i temsilen katılan Fotiu’nun, velilere yaptığı konuşmada, içerisinde bulundukları koşulların en iyi koşullar olmadığını ve zorlu koşullarda yaşadıklarını, sabırlarının da sürekli sınandığını iddia ettiğini yazdı.
Habere göre Fotiu, Dipkarpaz’da yaşayan Rumlar için gerçek özgürlük, güvenlik, refah, işbirliği ve birlikte yaratma koşulları oluşmasını diledi.

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Fotiu, “Vatanımızda ne mahsurlar ne de göçmenler istiyoruz” dedi.

 

Son Güncelleme: 23.12.2019 12:59
Anahtar Kelimeler:
Dipkarpaz Noel
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