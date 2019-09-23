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Dipkarpaz’daki Ayfilon Arkeolojik Alanın Ve Sipahi’deki Ayia Triada Bazilikası’nın Restore Edilmesi Rum Basınında

Lefkoşa, 23 Eylül 19 : İki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, Dipkarpaz Köyü’ndeki Ayfilon arkeolojik alanı ve Sipahi Köyü’nde bulunan Ayia Triada Bazilikası’ndaki mozaiklerde yürütülen restorasyon  çalışmaların tamamlanması nedeniyle Cumartesi günü düzenlediği etkinlik Rum basınında da yer aldı. 

Dipkarpaz’daki Ayfilon Arkeolojik Alanın Ve Sipahi’deki Ayia Triada Bazilikası’nın Restore Edilmesi Rum Basınında

Lefkoşa, 23 Eylül 19 : İki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, Dipkarpaz Köyü’ndeki Ayfilon arkeolojik alanı ve Sipahi Köyü’nde bulunan Ayia Triada Bazilikası’ndaki mozaiklerde yürütülen restorasyon  çalışmaların tamamlanması nedeniyle Cumartesi günü düzenlediği etkinlik Rum basınında da yer aldı. 

23 Eylül 2019 Pazartesi 10:10
Dipkarpaz’daki Ayfilon Arkeolojik Alanın Ve Sipahi’deki Ayia Triada Bazilikası’nın Restore Edilmesi Rum Basınında

Lefkoşa, 23 Eylül 19 : İki toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, Dipkarpaz Köyü’ndeki Ayfilon arkeolojik alanı ve Sipahi Köyü’nde bulunan Ayia Triada Bazilikası’ndaki mozaiklerde yürütülen restorasyon  çalışmaların tamamlanması nedeniyle Cumartesi günü düzenlediği etkinlik Rum basınında da yer aldı. 
Politis gazetesi haberi “Anıtların Restorasyonu” başlığıyla aktarırken; Fileleftheros gazetesi “İki Eserin Güzellikleri Gün Işığında” , Alithia gazetesi “Ay.Triada ve Ay.Filona’da Mozaikler Restore Edildi ve Teslim Edildi”, Haravgi gazetesi ise “Karpaz’ın İki Yegane  Eseri, İnsanlara Bir Söz” şeklinde haberi yansıttılar.

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(FK/HA)
 

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