Dimitriadis Açıklamalarına Devam Ediyor

Lefkoşa, 13 Haziran 19 (.): Kıbrıslı Rum avukat Ahilleas Dimitriadis, Rum hükümetinin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde bulunan (Rum göçmenlerle ilgili) davalarla ilgili tutumunu eleştirmeye dün de devam etti.

Politis gazetesi, Titina Loizidu’nun yanı sıra başka Rum göçmenlerin Türkiye aleyhine AİHM’de açtığı davaları da gören avukat Ahilleas Dimitriadis’in, Kıbrıslı Rumların, Kuzey’de bulunan taşınmaz mallarını talep etmek için Türkiye aleyhine AİHM’de açtıkları davalarda, Rum Hukuk Dairesi’nin yer almaması konusunu yine eleştirdiğini belirtti.

Habere göre Dimitriadis, dün “Politis 107.6” radyo kanalına yaptığı açıklamada, KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkisizliğine ilişkin AİHM önünde bulunan iki davadan söz ederek Rum Yönetimi’nin görüşlerini sunması için olan süreyi kaybettiğini söyledi.

Dimitriadis bu davalardan birinin, Şubat 2017’de KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu önünde sağlanan anlaşmanın ardından Kuzey’deki malının devredilmesine ilişkin Kıbrıslı Rum’a 428 bin 360 sterlin ödenmesinde yaşanan gecikmeyle ilgili olduğunu ifade etti.

Bir diğer davanın ise Taşınmaz Mal Komisyonu’nun, Lefkoşa dışındaki taşınmaz mala ilişkin talebin incelenmesinde 2012 yılından itibaren sergilediği gecikmeyle ilgili olduğunu ifade eden Dimitriadis, bu dava konusunda Rum Yönetimi’ne verilen sürenin 8 Haziran’da bittiğine de dikkati çekti.

Habere göre hükümet kanadından gazeteye yapılan açıklamada Rum Yönetimi’nin, AİHM’de temsil edilmesinin Hukuk Dairesi’nin konusu olduğu belirtildi.

(FK/GÜL)