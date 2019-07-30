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Diko’dan Politis Gazetesine “türk Yayın Organı Olma” Suçlaması

Lefkoşa, 30 Temmuz 19 : Kapalı bölge Maraş’ın Kıbrıs Rum tarafına iadesine ilişkin çeşitli dönemlerde yapılan önerilere dair iddialara dünkü sayısında yer veren “Politis” gazetesine DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’tan “ Türk yayın organı” olma suçlaması yapıldı.

Diko’dan Politis Gazetesine “türk Yayın Organı Olma” Suçlaması

Lefkoşa, 30 Temmuz 19 : Kapalı bölge Maraş’ın Kıbrıs Rum tarafına iadesine ilişkin çeşitli dönemlerde yapılan önerilere dair iddialara dünkü sayısında yer veren “Politis” gazetesine DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’tan “ Türk yayın organı” olma suçlaması yapıldı.

30 Temmuz 2019 Salı 09:55
Diko’dan Politis Gazetesine “türk Yayın Organı Olma” Suçlaması

Lefkoşa, 30 Temmuz 19 : Kapalı bölge Maraş’ın Kıbrıs Rum tarafına iadesine ilişkin çeşitli dönemlerde yapılan önerilere dair iddialara dünkü sayısında yer veren “Politis” gazetesine DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’tan “ Türk yayın organı” olma suçlaması yapıldı.
Politis gazetesi, kapalı bölge Maraş’ın Kıbrıs Rum tarafına iadesinin, çeşitli zamanlarda ve çeşitli karşılıklar alınması kaydıyla önerildiği, bu önerilerden birinin ise Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş tarafından 2003 yılında o dönemin Rum Yönetimi Başkanı Tasos Papadopulos’a yapıldığı şeklinde pazar günü yayımladığı habere DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’tan tepki geldiğini yazdı.
Gazete, DİKO’dan dün yapılan açıklamada, “Politis gazetesinin birçok kez, Türk yayın organıymış gibi hareket ettiğinin” iddia edildiğini yazdı.
DİKO’nun açıklamasında, Denktaş’ın önerisinin Rum Ulusal Konseyi’nin ortak kararıyla alındığının  belirtildiğini yazan gazete, Ulusal Konsey’in bir tavsiye birimi olduğu ve müzakerelerdeki sorumluluğun devlet başkanında olduğunun ise açıklamada göz ardı edildiğini vurguladı.
Habere göre, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamayla Politis gazetesinin haberinin gerçek dışı olduğunu öne sürdü.
MARKİDİS: “DENKTAŞ’IN ÖNERİSİNİN REDDEDİLMESİ YANLIŞTI”

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Gazete, eski Rum başsavcısı ve müzakere grubu üyesi Alekos Markidis’in dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise, Denktaş’ın 2003 yılındaki önerisinin müzakere edilmeden reddedilmesinin yanlış olduğu görüşünü dile getirdi.
Habere göre Markidis, Denktaş’ın en önemli talebi olan “(o dönemde) Mağusa limanını görüşmekte olduklarını, ayrıca Kıbrıs Türk tarafının, 2003 yılındaki taleplerine Yeşil Hat Tüzüğüyle ulaştığını” ifade etti.
Gazete ayrıca, Papadopulos’un 2003 yılında Denktaş’a gönderdiği yanıt mektubunu da yayımladı.
Alithia gazetesi de konuya ilişkin haberlerinde, Markidis’in açıklamasına geniş şekilde yer verirken, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu’nun konuya ilişkin KKTC basınında yer alan açıklamalarını da “Kıbrıslı Rumlar Maraş’ın İadesini Beş Kez Reddettiler” başlığı altında yansıttı.
(SB/HÖ)
      
 

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