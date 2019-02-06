Diko Başkanı’ndan Macron’un Akdeniz Vizyonu Nedeniyle Tebrik

Lefkoşa, 6 Şubat 19 : DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Güney Doğu Akdeniz’in güvenliğiyle alakalı jeostratejik vizyonunu tebrik ettiği belirtildi. Fileleftheros gazetesi, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un, bu tebriki, dün bir araya geldiği Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Rene Troccaz’a ilettiğini yazdı. Habere göre iki yetkili arasındaki görüşmede, Avrupa ve iki ülke gündemde bulunan bir dizi hayati önem taşıyan konular da ele alındı....



Lefkoşa, 6 Şubat 19 : DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Güney Doğu Akdeniz’in güvenliğiyle alakalı jeostratejik vizyonunu tebrik ettiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un, bu tebriki, dün bir araya geldiği Fransa’nın Güney Kıbrıs Büyükelçisi Rene Troccaz’a ilettiğini yazdı.

Habere göre iki yetkili arasındaki görüşmede, Avrupa ve iki ülke gündemde bulunan bir dizi hayati önem taşıyan konular da ele alındı.

Papadopulos, Güney Kıbrıs ile Fransa arasında, gerek enerji gerekse savunma alanında gelişmekte olan ilişkilerden dolayı da Fransa Cumhurbaşkanı’nı tebrik etti.

Papadopulos görüşmede ayrıca, İngiltere’nin AB üyeliğinden gelişigüzel çıkması ihtimalinden dolayı duyduğu endişeyi de dile getirdi.

(FK/HÖ)

