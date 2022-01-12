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DİKO: “BM eşit mesafesini resmileştirdi”

DİKO, BM Genel Sekreteri’nin Barış Gücü ile ilgili raporunda, BM’nin eşit mesafesini resmileştirdiğini ve kapalı Maraş açılımını küçümsediğini iddia etti.

12 Ocak 2022 Çarşamba 11:15
DİKO: “BM eşit mesafesini resmileştirdi”

Fileleftheros’un haberine göre DİKO, Genel Sekreter’in, resmî belge olarak da dağıtılan Barış Gücü raporunun, BM’nin Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğündeki eşit mesafesini resmîleştirdi. Türk tarafının iki devlet talebine hiçbir atıf yapmadığı, kapalı Maraş açılımını küçümsediği, mülteciler konusunda Türkiye’yi eleştirmediği saptamalarına yer verildi.
DİKO “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni, egemenlik haklarını savunduğu için dolaylı ancak net şekilde eleştiriyor” dediği açıklamasında özetle şu ifadelere yer verdi:

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“BM Genel Sekreteri’nin son raporlarında Kıbrıs Rum tarafı ve Kıbrıs Cumhuriyeti için olumsuz ifadelerin resmîleşmesinde, kararlılık göstererek uluslararası unsuru Kıbrıs Cumhuriyeti’nin hakları konusunda ikna etmek yerine tribünlere oynamakla yetinen Başkan Anastasiadis’in de sorumluluğu var.” 

 

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Son Güncelleme: 12.01.2022 11:58
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