DİKO: “BM eşit mesafesini resmileştirdi”

Fileleftheros’un haberine göre DİKO, Genel Sekreter’in, resmî belge olarak da dağıtılan Barış Gücü raporunun, BM’nin Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğündeki eşit mesafesini resmîleştirdi. Türk tarafının iki devlet talebine hiçbir atıf yapmadığı, kapalı Maraş açılımını küçümsediği, mülteciler konusunda Türkiye’yi eleştirmediği saptamalarına yer verildi.

DİKO “Kıbrıs Cumhuriyeti’ni, egemenlik haklarını savunduğu için dolaylı ancak net şekilde eleştiriyor” dediği açıklamasında özetle şu ifadelere yer verdi:





