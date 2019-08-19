Dikmen Kökenliler 8 Eylül’de “panayias Ton Pervolion Şapeli”nde Ayin Yapacak

Lefkoşa, 19 Ağustos 19 (.): Dikmen kökenli Rumların 8 Eylül Pazar günü Dikmen’deki “Panayias Ton Pervolion” şapelinde Pazar ayini yapacakları bildirildi.

Fileleftheros en son Pazar ayinin 1973’te gerçekleştirildiği, Dikmen kökenlilerin gayretlerine ve KKTC ile Güney Kıbrıs arasında geçişlerin açılmasına karşın şapelde bugüne kadar Pazar ayini gerçekleştirilemediğini belirtti.

Son birkaç yıldır her 8 Eylül’de “Tehotoku”nun (Panayia/Hazreti Meryem) doğuşunun, adı geçen şapelde kutlandığını, birçok Dikmen kökenli din adamları eşliğinde şapele giderek ayin yaptığını belirten gazete “ancak bu yıl işgal altındaki Dikomo (Dikmen) göçmenleri, şapelde Pazar ayini yapmayı hedefliyor.Girne Metropoliti Hrisostomos muhtarlıkların, kilise komitelerinin ve sivil toplum örgütlerinin ilgili talebini kabul ettiği için 1974’ten sonraki, bayram niteliğinde olacak ilk Pazar ayininin hazırlıklarına başlandı” ifadelerini kullandı.



Gazete 8 Eylül’deki ayine katılmak isteyenler için bedava ulaşım imkanı sağlanacağını da haberine ekledi.(ŞA/ŞEB)*********************