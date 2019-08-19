banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96412
ALTIN
268.865
DOLAR
5.5831
STERLİN
6.7641
EURO
6.2003
Askerler tarafından yakalandı
ASKERLER TARAFINDAN YAKALANDI
Eşini darp etti
EŞİNİ DARP ETTİ
Suçunu itiraf etti
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
Gazimağusa’da kavga!
GAZİMAĞUSA’DA KAVGA!
banner306

Dikmen Kökenliler 8 Eylül’de “panayias Ton Pervolion Şapeli”nde Ayin Yapacak

Lefkoşa, 19 Ağustos 19 (.): Dikmen kökenli Rumların 8 Eylül Pazar günü Dikmen’deki “Panayias Ton Pervolion” şapelinde Pazar ayini yapacakları bildirildi.

Dikmen Kökenliler 8 Eylül’de “panayias Ton Pervolion Şapeli”nde Ayin Yapacak

Lefkoşa, 19 Ağustos 19 (.): Dikmen kökenli Rumların 8 Eylül Pazar günü Dikmen’deki “Panayias Ton Pervolion” şapelinde Pazar ayini yapacakları bildirildi.

19 Ağustos 2019 Pazartesi 09:10
Dikmen Kökenliler 8 Eylül’de “panayias Ton Pervolion Şapeli”nde Ayin Yapacak

Lefkoşa, 19 Ağustos 19 (.): Dikmen kökenli Rumların 8 Eylül Pazar günü Dikmen’deki “Panayias Ton Pervolion” şapelinde Pazar ayini yapacakları bildirildi.
Fileleftheros en son Pazar ayinin 1973’te gerçekleştirildiği, Dikmen kökenlilerin gayretlerine ve KKTC ile Güney Kıbrıs arasında geçişlerin açılmasına karşın şapelde bugüne kadar Pazar ayini gerçekleştirilemediğini belirtti.
Son birkaç yıldır her 8 Eylül’de “Tehotoku”nun (Panayia/Hazreti Meryem) doğuşunun, adı geçen şapelde kutlandığını, birçok Dikmen kökenli din adamları eşliğinde şapele giderek ayin yaptığını belirten gazete “ancak bu yıl  işgal altındaki Dikomo (Dikmen) göçmenleri,  şapelde Pazar ayini yapmayı hedefliyor.Girne Metropoliti Hrisostomos muhtarlıkların, kilise komitelerinin ve sivil toplum örgütlerinin ilgili talebini kabul ettiği için 1974’ten sonraki, bayram niteliğinde olacak ilk Pazar ayininin hazırlıklarına başlandı” ifadelerini kullandı.

banner317
Gazete 8 Eylül’deki ayine katılmak isteyenler için bedava ulaşım imkanı sağlanacağını da haberine ekledi. 
(ŞA/ŞEB) 
*********************

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“kültürel Miras Elçileri” Projesine Büyük İlgi…
“kültürel Miras Elçileri” Projesine Büyük İlgi…
Ara Bölgede Film Festivali
Ara Bölgede Film Festivali
Rum Hükümeti İle Akel Arasındaki Kara Para Tartışmaları Sürüyor
Rum Hükümeti İle Akel Arasındaki Kara Para Tartışmaları Sürüyor
Prodromu, Türkiye’nin
Prodromu, Türkiye’nin "tutum Değiştirmesini" Umut Ediyor
Limasol’daki Osmanlı Eserleri Dökülüyor
Limasol’daki Osmanlı Eserleri Dökülüyor
Anastasiadis aleyhindeki iddialara yanıt verdi
Anastasiadis aleyhindeki iddialara yanıt verdi
Prodromu’nun söyleşisi...
Prodromu’nun söyleşisi...
“Referans şartlarında anlaşma hazır” iddiası...
“Referans şartlarında anlaşma hazır” iddiası...
Derinya’da iki toplumlu etkinlik
Derinya’da iki toplumlu etkinlik
Güney Kıbrıs’ta ticari denge açığı 2 milyar 400 milyon Euro
Güney Kıbrıs’ta ticari denge açığı 2 milyar 400 milyon Euro

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim