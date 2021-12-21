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Dikkatler UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin raporda

BM Güvenlik Konseyi’nin Ocak ayı sonunda UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin onaylayacağı raporun Kıbrıs sorunu ve müzakerelerin yeniden başlaması çabalarına ilişkin önemli olarak addedildiği belirtildi. 

21 Aralık 2021 Salı 11:30
Dikkatler UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin raporda

Fileleftheros gazetesi, müzakerelerin yeniden başlamaması ve özel danışmanın atanmaması konusunda (en azından bugüne kadar süren) başarısız çabalara ilişkin ifadelerin, Birleşmiş  Milletler tarafından yorum alması beklenen noktalardan ikisi olduğunu yazdı. 
Gazete, Rum Yönetimi’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin adadaki gerçek durumun boyutunu dile getirmesi için çeşitli gidişatlara yönelik faaliyet gösterdiğini belirtti. 
Bu çerçevede Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber ile bir araya geldiği ve Güney Kıbrıs’ın, BM Güvenlik Konseyi’ndeki görüşmede ABD’nin desteğini talep ettiği mesajını gönderdiği kaydedildi.
Habere göre, görüşmede, 2021’e ilişkin genel bir değerlendirme yapılırken ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ise dün yapmış olduğu açıklamada, BM Genel Sekreteri’nden yılsonundan önce özel danışman atamasını ileriye götürmesini beklemediğini ifade etti. 
Anastasiadis ayrıca Türkiye’nin hiçbir karara ve BM anlaşmalarına uygun olmayan kabul edilemez talepleri ve provokasyon içerikli faaliyetlerinin kabul edilemez durumunun devam etmesinin mümkün olmadığının BM Genel Sekreteri, müdahil olanlar ve AB tarafından fark edilmesi temennisinde bulundu.

  
 

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Son Güncelleme: 21.12.2021 12:32
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