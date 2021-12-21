Dikkatler UNFICYP’in görev süresinin uzatılmasına ilişkin raporda

Fileleftheros gazetesi, müzakerelerin yeniden başlamaması ve özel danışmanın atanmaması konusunda (en azından bugüne kadar süren) başarısız çabalara ilişkin ifadelerin, Birleşmiş Milletler tarafından yorum alması beklenen noktalardan ikisi olduğunu yazdı.

Gazete, Rum Yönetimi’nin, BM Güvenlik Konseyi’nin adadaki gerçek durumun boyutunu dile getirmesi için çeşitli gidişatlara yönelik faaliyet gösterdiğini belirtti.

Bu çerçevede Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Lefkoşa Büyükelçisi Judith Garber ile bir araya geldiği ve Güney Kıbrıs’ın, BM Güvenlik Konseyi’ndeki görüşmede ABD’nin desteğini talep ettiği mesajını gönderdiği kaydedildi.

Habere göre, görüşmede, 2021’e ilişkin genel bir değerlendirme yapılırken ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.



Anastasiadis ayrıca Türkiye’nin hiçbir karara ve BM anlaşmalarına uygun olmayan kabul edilemez talepleri ve provokasyon içerikli faaliyetlerinin kabul edilemez durumunun devam etmesinin mümkün olmadığının BM Genel Sekreteri, müdahil olanlar ve AB tarafından fark edilmesi temennisinde bulundu.





