banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102969
ALTIN
230.785
DOLAR
5.4506
STERLİN
7.1664
EURO
6.2105
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
Evliya hayata tutunamadı
EVLİYA HAYATA TUTUNAMADI
Çalıştığı işyerini soydu
ÇALIŞTIĞI İŞYERİNİ SOYDU
Bahçeli’de hırsızlık
BAHÇELİ’DE HIRSIZLIK
banner306
Flaş Haber
Evliya hayata tutunamadı
Kapat

Dicarlo Bm Güvenlik Konseyi’ni Bilgilendirecek

Lefkoşa, 21 Mart 19 : BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary Di Carlo’nun, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması için gösterilen çabalardaki gelişmelerle ilgili BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendireceği bildirildi.

Dicarlo Bm Güvenlik Konseyi’ni Bilgilendirecek

Lefkoşa, 21 Mart 19 : BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary Di Carlo’nun, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması için gösterilen çabalardaki gelişmelerle ilgili BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendireceği bildirildi.

21 Mart 2019 Perşembe 10:35
Dicarlo Bm Güvenlik Konseyi’ni Bilgilendirecek


Lefkoşa, 21 Mart 19 : BM Genel Sekreteri’nin Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Rosemary Di Carlo’nun, Kıbrıs sorunu müzakerelerinin yeniden başlaması için gösterilen çabalardaki gelişmelerle ilgili BM Güvenlik Konseyi’ni bilgilendireceği bildirildi.
Fileleftheros gazetesi, Di Carlo’nun BM Güvenlik Konseyi’ni, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs’taki iyi niyet misyonuyla ilgili raporunu Konsey’e sunmasının (15 Nisan) ardından bilgilendireceğini yazdı.
(GE/ŞEB)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kudüs’teki Üçlü Zirve Pompeo’nun Da Katılımıyla Gerçekleşti
Kudüs’teki Üçlü Zirve Pompeo’nun Da Katılımıyla Gerçekleşti
Bouzou ile Drogba Haravgi ve Yenidüzen’e konuştu
Bouzou ile Drogba Haravgi ve Yenidüzen’e konuştu
Cep telefonlarının adadaki her iki tarafta kullanılabilmesine “bir adım kaldı”
Cep telefonlarının adadaki her iki tarafta kullanılabilmesine “bir adım kaldı”
Hristodulidis Yahudi örgütleri toplantısına katılacak
Hristodulidis Yahudi örgütleri toplantısına katılacak
Kayıp Şahıslar Komitesi İngiltere’de temaslarda bulunuyor
Kayıp Şahıslar Komitesi İngiltere’de temaslarda bulunuyor
Hristofyas aleyhindeki dava düştü
Hristofyas aleyhindeki dava düştü
İsrail Büyükelçisi üçlü zirveden söz etti
İsrail Büyükelçisi üçlü zirveden söz etti
Pile’deki etkinlik rum basınında
Pile’deki etkinlik rum basınında
Katrugalos-hristodulidis görüşmesi
Katrugalos-hristodulidis görüşmesi
Lakkotripis doğalgaza olan ilgiden söz etti
Lakkotripis doğalgaza olan ilgiden söz etti

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim