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Diakopulos: "ankara\'yı Çıkmaza Sürükledik"

Lefkoşa, 27 Eylül 20 (.): Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis\'in eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, Ağustos ayıda yaşanan Türk-Yunan krizinin idaresinin Yunanistan lehinde olumlu sonuçlar doğurduğunu; çünkü Ankara\'nın

27 Eylül 2020 Pazar 16:06
Diakopulos:
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Lefkoşa, 27 Eylül 20 (.): Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Aleksandros Diakopulos, Ağustos ayıda yaşanan Türk-Yunan krizinin idaresinin Yunanistan lehinde olumlu sonuçlar doğurduğunu; çünkü Ankara'nın "saldırganlığını"  gösterdiğini ve bir dizi anlaşma imzalanmasına vesile olduğunu söyledi.
Kathimerini gazetesine röportaj veren Diakopulos, Türkiye'nin 1973 yılından bu yana hedefinin Lozan Anlaşması'nın yeniden gözden geçirilmesi olduğunu ve kısa süre sonra, Türkiye'nin iyi niyetle müzakerelere gelip gelmeyeceğinin öğrenileceğini kaydetti.
Habere göre Diakopulos, Oruç Reis gemisinin maksadının "araştırma değil şov yapmak olduğu" söyleminde ısrarcı olduğunu ifade etti.

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Diakopulos ayrıca, görevinden istifa etme gerekçesinin de, yaptığı açıklamaların içeriği değil, bu açıklamalarla hükümetin kamuoyu karşısındaki söylemiyle ilgili kafa karışıklığı yaratması olduğunu belirtti.
(GE/GÜL) 
 

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