Devasa patates heykelini dibinden kestiler

Politis’in haberine göre Dikelya İngiliz üs bölgesi sınırları içerisinde bulunan ve patates üretimi ile bilinen Ksilofagu’nun simgesi olarak muhtarlık tarafından dikilen devasa patates heykeli yeni yılın ilk saatlerinde saldırıya uğradı.

Köy muhtarı Yorgos Tasu devasa patates heykelinin, saat 03.30 sularında kimliği belirlenemeyen kişilerce çeşitli gereçler kullanılmak suretiyle oturtulmuş olduğu zeminden kesildiğini söyledi. Bunun, patates heykeline “organize bir saldırı” olduğunu da söyleyen Tasu İngiliz Üs polisinden, faillerin bulunup ibret-i alem olacak şekilde cezalandırılmasını istedi.

