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Derinya’daki olaylarda suç örgütü bağlantısı şüphesi

Tutuklananların ilk ikisinin “suç örgütüyle bağlantılı olduğundan şüphelenildiği” bildirildi.

14 Ekim 2020 Çarşamba 12:31
Derinya’daki olaylarda suç örgütü bağlantısı şüphesi
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Cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunun yapıldığı 11 Ekim akşamı Derinya kara kapısının karşısındaki Rum barikatında bir grup Rum tarafından yapılan taşkınlık nedeniyle tutuklananların ilk ikisinin “suç örgütüyle bağlantılı olduğundan şüphelenildiği” bildirildi.
Bu durumu Rum polisinin açıkladığını ve bu şekilde, “barikat utancının ardındaki merkezî örgütü ve yönlendirmeyi bildiğini gösterdiğini yazan Haravgi, faillerin aşırı sağ unsurlar ve özellikle ELAM üyesi veya sempatizanı olduğunun aşikar olduğuna dikkat çekerek, şimdi merak edilenin, Polis soruşturmasının hangi noktaya kadar uzanacağı olduğuna dikkat çekti.
Gazete, merakın kaynağının, ELAM’ın, Yunanistan’da mahkeme tarafından suç örgütü kurmak ve yönetmekten mahkûm edilen “Hrisi Avgi (Altın Şafak)” ile ilişkisine dair son günlerdeki tartışmalar olduğuna da vurgu yaptı.
Habere göre, Rum polisi geçen pazartesi günü itibarıyla Mağusa bölgesindeki köylerde sakin 25 ve 27 yaşlarındaki iki kişiyi tutukladı, 4 kişi hakkında da tutuklama emri aldı. Polisin elindeki güvenlik kamerası görüntüleri ve diğer veriler nedeniyle yeni tutuklamalar bekleniyor. 

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Gazete, Rum polisinin elinde Pazar geceki taşkınlığı yapanların, Ksilofagu’da örgütlenip Sotira’ya ve oradan da Derinya’ya ulaşan, oradaki üç noktada toplandıktan sonra da Rum barikatına doğru yürüyüşe geçen ELAM üyesi veya sempatizanı olduklarına dair net görüntüler bulunduğuna dikkat çekti. Habere göre eldeki bilgiler, taşkınlığı yapanların büyük bölümünün Mağusa bölgesinden olmakla birlikte Güney Kıbrıs’ın diğer yerleşim birimlerinden olduklarını gösteriyor. 

“APOEL MİLLİYETÇİLERİ” VE “ANTİANTİFA”… 
Yine, Rum barikat alanında aşırı sağ profiliyle tanınan futbol kulübünün taraftar grubuna ait stickerler bulunduğuna işaret edilen haberde, bunlardan birini üzerinde  “APOEL Milliyetçileri” ve “Antiantifa (panzehir)” yazılı olduğuna işaret edildi.
Gazete Rum Polisi Çevik Kuvveti’nden (MMAD) bir ekibin dün Derinya’daki Rum barikatında konuşlandığı bilgisini de verdi. 

BAFLI LİSE ÖĞRENCİLERİ PROTESTO GÖSTERİSİ YAPTI
Öte yandan Fileleftheros “Baflı Öğrencilerden Maraş İçin Yeni Eylem” başlıklı haberinde, ellerinde Yunan, Kıbrıs bayrakları ve Maraş ile ilgili pankart bulunan Baf Lisesi öğrencilerinin dün okulun ön avlusundaki büst önüne toplanarak, Maraş’ın sahil kesiminin açılmasını sloganlarla protesto ettiklerini yazdı. 
 

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Son Güncelleme: 14.10.2020 13:37
Anahtar Kelimeler:
Derinyadaki Olaylar
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