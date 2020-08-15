Derinya’daki “anti işgal” etkinlik sembolik yürüyüş ile tamamlandı

Fileleftheros gazetesi, “anti işgal” etkinliğinin, Derinya sınır kapısına yönelik, meşalelerle yapılan yürüyüş ile son bulduğunu yazdı.

Habere göre yürüyüş, “Mağusa-Maraş, onları görecek gözleriniz, onlara dokunacak elleriniz varsa her şey var” başlığı altında yapılırken, etkinliğe bölge belediye başkanlarının yanı sıra, Avrupa Parlamentosu üyeleri, milletvekilleri ve siyasiler katıldı.



Gazete sözde “Maraş Belediyesi”nin etkinlik öncesinde gerçekleştirdiği toplantıda, “Kıbrıs sorununun BM kararları temelinde, Kıbrıs sorununa iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde çözüm bulunması” şeklindeki, bilindik tutumu teyit eden bir karar metninin de onaylandığını yazdı.