Derinya’daki “anti işgal” etkinlik sembolik yürüyüş ile tamamlandı

Fileleftheros gazetesi, “anti işgal” etkinliğinin, Derinya sınır kapısına yönelik, meşalelerle yapılan yürüyüş ile son bulduğunu yazdı.
Habere göre yürüyüş, “Mağusa-Maraş, onları görecek gözleriniz, onlara dokunacak elleriniz varsa her şey var” başlığı altında yapılırken, etkinliğe bölge belediye başkanlarının yanı sıra, Avrupa Parlamentosu üyeleri, milletvekilleri ve siyasiler katıldı.
Fileleftheros gazetesi, “anti işgal” etkinliğinin, Derinya sınır kapısına yönelik, meşalelerle yapılan yürüyüş ile son bulduğunu yazdı.