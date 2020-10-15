Derinya olaylarıyla ilgili 4 kişi daha tutuklandı

Haravgi gazetesi, tutuklanan kişilerin Larnaka’da sakin 22 ve 41 yaşındaki iki kişi ile “Mağusa Bölgesi”nde sakin 22 ve 29 yaşındaki iki kişi olduğunu yazdı.

Gazete, “Mağusa Bölgesi Kaza Mahkemesi’nin” dün, söz konusu kişiler aleyhinde 2’şer günlük tutukluluk emri verdiğini kaydederken, bu kişilerin herhangi bir suç örgütüne üye olup olmadıklarının da araştırıldığını belirtti.

EDON’DAN PARALİMNİ LİSESİ’NDEKİ ÖĞRENCİLERİN ATTIĞI MİLLİYETÇİ SLOGANLAR VE ASTIĞI BAYRAKLARLA İLGİLİ KINAMA

Gazete, bir başka haberinde ise, EDON’un, Paralimni Lisesi’nde eğitim gören öğrencilerin okul saatleri içerisinde milliyetçi sloganlar atmalarını ve okula bayrak asmalarını kınadığını yazdı.





