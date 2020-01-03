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Depa ile Energean arasında anlaşma imzalandı

Yunanistan Doğalgaz Devlet İşletmesi DEPA ile “Energean Oil&Gas” şirketi arasında, EastMed boru hattı aracılığıyla doğalgaz tedariki için Niyet Mektubu (Letter of Intent) imzalandığı bildirildi.

Depa ile Energean arasında anlaşma imzalandı

Yunanistan Doğalgaz Devlet İşletmesi DEPA ile “Energean Oil&Gas” şirketi arasında, EastMed boru hattı aracılığıyla doğalgaz tedariki için Niyet Mektubu (Letter of Intent) imzalandığı bildirildi.

03 Ocak 2020 Cuma 10:19
Depa ile Energean arasında anlaşma imzalandı

Politis gazetesi, anlaşma uyarınca, Yunanistan’ın EastMed boru hattı aracılığıyla “Energean” şirketinin İsrail Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki “Karish” ve “Tanin” yataklarından çıkaracağı doğalgazdan yılda 2 milyar metreküp satın alacağını yazdı.

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Haberde, Yunanistan Enerji Bakanı Kostis Hacıdakis’in, anlaşmanın doğalgazın ticari sürekliliği açısından büyük bir adım olarak nitelendirdiği belirtildi.
 

Son Güncelleme: 03.01.2020 13:33
Anahtar Kelimeler:
Depa Energean Anlaşma
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