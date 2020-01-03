Depa ile Energean arasında anlaşma imzalandı

Politis gazetesi, anlaşma uyarınca, Yunanistan’ın EastMed boru hattı aracılığıyla “Energean” şirketinin İsrail Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki “Karish” ve “Tanin” yataklarından çıkaracağı doğalgazdan yılda 2 milyar metreküp satın alacağını yazdı.
Politis gazetesi, anlaşma uyarınca, Yunanistan’ın EastMed boru hattı aracılığıyla “Energean” şirketinin İsrail Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki “Karish” ve “Tanin” yataklarından çıkaracağı doğalgazdan yılda 2 milyar metreküp satın alacağını yazdı.