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Denizde Ceset Bulundu

Güney Kıbrıs’ta, balık avlarken hayatını kaybettiğine inanılan bir şahsın cansız bedeni deniz kenarında bulundu.

01 Mayıs 2021 Cumartesi 13:00
Denizde Ceset Bulundu
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Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta “Liopetri Deresi’nin” denizle birleştiği noktada dün sabah saatlerinde bir erkek cesedinin bulunduğunu yazdılar.
Gazete, bölgedeki diğer kişiler tarafından deniz içerisinde tespit edilen cesedin, bölgeye sık sık ahtapot avlamak için giden 65 yaşındaki bir şahsa ait olduğunu, yapılan ilk incelemede herhangi bir suç unsurunun ise tespit edilmediğini belirtti.
GENÇLER KAVGA ETTİ

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Fileleftheros gazetesi ise, Perşembe günü Limasol’da toplanan 20 kadar gencin Paskalya ateşi yakmak için toplandıklarını, olay yerine polisin gitmesi üzerine ise polise taş atarak olay çıkardıklarını yazdı.
Gazete, benzer olayların söz konusu gece başka yerlerde de yaşandığını vurguladı. 

 

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Son Güncelleme: 01.05.2021 13:11
Anahtar Kelimeler:
DENİZ KENARICesetCinayetGüney Kıbrıs
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