Denizde Ceset Bulundu

Alithia ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta “Liopetri Deresi’nin” denizle birleştiği noktada dün sabah saatlerinde bir erkek cesedinin bulunduğunu yazdılar.

Gazete, bölgedeki diğer kişiler tarafından deniz içerisinde tespit edilen cesedin, bölgeye sık sık ahtapot avlamak için giden 65 yaşındaki bir şahsa ait olduğunu, yapılan ilk incelemede herhangi bir suç unsurunun ise tespit edilmediğini belirtti.

GENÇLER KAVGA ETTİ



Gazete, benzer olayların söz konusu gece başka yerlerde de yaşandığını vurguladı.



