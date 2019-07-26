Denizcilik Araştırma Merkezi Kuruluyor

Lefkoşa, 26 Temmuz 19 : Güney Kıbrıs’ta, uluslararası denizcilik ve gemicilik alanlarında eğitim ve araştırma hizmeti verecek bir merkez kuruluyor.

Politis gazetesi, Larnaka kentinde kurulacak merkezin, AB’den 30 milyon Euro’luk finansmanla kurulacağını ve kenti denizcilik alanında yeniliklerin ve eğitimlerin sağlandığı bir merkez haline getirmesinin planlandığını yazdı.



(SB/HA)