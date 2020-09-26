Deniz Mağarasında Kıbrıslı Türklere Ait Toplu Mezarda Dinamitli Kazı  2 Kişi Bulunduğu Bilgisi Verilen Mağaradan 3 Kıbrıslı Türkün Kalıntıları Çıkarıldı

Lefkoşa, 26 Eylül 20 (.): Sadece Kıbrıs’ta görülen Akdeniz foku ve meyve yarasasının (rousettusaegyptiacus) sığınak olarak kullandığı Limasol’un Melagrulli köyü Ay Yeorgiu Alamanu yöresindeki deniz mağarasından, dinamit ile patlatılarak Kıbrıslı Türk kayıp kalıntıları çıktığı haber verildi.
Fileleftheros haberi “Fokun Mağarasında Kayıplar… 1974’ten Sonra Gömülen 3 Kıbrıslı Türk Kaybın Çıkarılmasından Sonra 2006’da Tahrip Edildi, Şimdi Canlanıyor… Üç Günde 420 Metreküp Toprak Çıkarıldı” başlığıyla aktardı.
Gazete, mağaranın restore edilmesi sonrasında Rum Tarım Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ‘geçmişte uğradığı tahribat nedeniyle çok kötü durumdaydı’ ifadesi yer alması üzerine yaptığı araştırmada, meselenin altından, bir insanlık trajedisi çıktığına dikkat çekti.
Mağaranın dinamit ile patlatılan bölümünün toprak dökülerek doldurulduğu bilgisini de veren gazete, bugün Akdeniz fokunun geri dönmesi için mağaranın yeniden restore edildiğini, bu kapsamda 3 günde 420 metreküp toprak çıkarıldığını ve 21 kamyonla taşındığını yazdı.
(ŞA/ÖK)