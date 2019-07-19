Deniz kaplumbağalarını koruma programına engel oldular

Güney Kıbrıs’ta “Caretta Caretta” ve “Chelonia Mydas” kaplumbağaların yumurtlama alanında inceleme yapan ve aralarında yabancıların da bulunduğu gruba bölge muhtarı ve halkının tepki gösterdiği, Rum polisinin olaya müdahale ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “Kaplumbağa Programını Engellediler – Argaka Muhtarı ve Halkı Uluslararası Yabancı Uzmanlar Önünde Zekalarını Gösterdiler” başlıkları altında verdiği haberinde, “Argaka” bölgesinde Natura koruma alanında bulunan sahile, deniz kaplumbağalarının yumurta yuvalarını koruma altına almak amacıyla giden uzman ekibin bölge muhtarı ve halkının tepkisiyle karşılaştığını yazdı.

Gazete, aralarında Avrupa Konseyi’nin ilgili konulardaki bir temsilcisinin de bulunduğu heyetin, söz konusu sahildeki deniz kaplumbağalarına ait yuvaları koruma altına almak üzere, gerekli tüm izinlerle birlikte “Argaka” sahiline gittiklerini, “Argaka” muhtarı ve sahile izinsiz şemsiye ile şezlong yerleştiren restoran sahibinin tepkisiyle karşılaştıklarını yazdı.

İki grup arasında tartışma çıkması sebebiyle olaya Rum polisinin müdahale ettiği belirtilirken araştırma grubunun ifadelerin alınana ve olay netleştirilinceye kadar bölgeden uzaklaştırıldığı da haberde yer aldı.