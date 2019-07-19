banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102397
ALTIN
261.311
DOLAR
5.6372
STERLİN
7.0562
EURO
6.3365
Tatar: “Haklarımızdan vazgeçmeyeceğiz”
TATAR: “HAKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ”
Bilgisayarlar incelenecek
BİLGİSAYARLAR İNCELENECEK
Evde ne var ne yok almış!
EVDE NE VAR NE YOK...
Gazimağusa’da yangın
GAZİMAĞUSA’DA YANGIN
banner306

Deniz kaplumbağalarını koruma programına engel oldular

Deniz kaplumbağalarını koruma programına engel oldular

19 Temmuz 2019 Cuma 08:34
Deniz kaplumbağalarını koruma programına engel oldular

Güney Kıbrıs’ta “Caretta Caretta” ve “Chelonia Mydas” kaplumbağaların yumurtlama alanında inceleme yapan ve aralarında yabancıların da bulunduğu gruba bölge muhtarı ve halkının tepki gösterdiği, Rum polisinin olaya müdahale ettiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi: “Kaplumbağa Programını Engellediler – Argaka Muhtarı ve Halkı Uluslararası Yabancı Uzmanlar Önünde Zekalarını Gösterdiler” başlıkları altında verdiği haberinde, “Argaka” bölgesinde Natura koruma alanında bulunan sahile, deniz kaplumbağalarının yumurta yuvalarını koruma altına almak amacıyla giden uzman ekibin bölge muhtarı ve halkının tepkisiyle karşılaştığını yazdı.

banner317
Gazete, aralarında Avrupa Konseyi’nin ilgili konulardaki bir temsilcisinin de bulunduğu heyetin, söz konusu sahildeki deniz kaplumbağalarına ait yuvaları koruma altına almak üzere, gerekli tüm izinlerle birlikte “Argaka” sahiline gittiklerini, “Argaka” muhtarı ve sahile izinsiz şemsiye ile şezlong yerleştiren restoran sahibinin tepkisiyle karşılaştıklarını yazdı.

İki grup arasında tartışma çıkması sebebiyle olaya Rum polisinin müdahale ettiği belirtilirken araştırma grubunun ifadelerin alınana ve olay netleştirilinceye kadar bölgeden uzaklaştırıldığı da haberde yer aldı.

Son Güncelleme: 19.07.2019 12:05
Anahtar Kelimeler:
Deniz Kaplumbağaları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anastasiadis Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Önerisini Memnuniyetle Karşıladı, Görüşmeye Hazır Olduğunu Bildirdi
Anastasiadis Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Önerisini Memnuniyetle Karşıladı, Görüşmeye Hazır Olduğunu Bildirdi
19 Yaşındaki İngiliz Turiste Tecavüz Etmekle Suçlanan 12 İsrailli
19 Yaşındaki İngiliz Turiste Tecavüz Etmekle Suçlanan 12 İsrailli
Çok Uluslu Barış Semineri
Çok Uluslu Barış Semineri
Akel’den Rusya açıklaması
Akel’den Rusya açıklaması
Özersay Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamada bulundu
Özersay Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamada bulundu
Rum Büyükelçi Kıbrıs Rum tarafının bilindik tezlerini savundu
Rum Büyükelçi Kıbrıs Rum tarafının bilindik tezlerini savundu
Ankara için Loizidu davası  konusunda yeni iddialar
Ankara için Loizidu davası  konusunda yeni iddialar
Anastasiadis Lacroıx İle Görüşecek
Anastasiadis Lacroıx İle Görüşecek
Larnaka’daki sahillerde denizanası görüldü
Larnaka’daki sahillerde denizanası görüldü
19 yaşındaki İngiliz Turist, 12 kişinin tecavüzüne uğradığı şikayetinde bulundu
19 yaşındaki İngiliz Turist, 12 kişinin tecavüzüne uğradığı şikayetinde bulundu

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim