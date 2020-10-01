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Dendias’tan Güney Kıbrıs’ın talebine destek

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıs’ın Türkiye’ye karşı yaptırım uygulanması talebine destek belirtti.

01 Ekim 2020 Perşembe 11:06
Dendias’tan Güney Kıbrıs’ın talebine destek
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Güney Kıbrıs’ın Türkiye’ye karşı yaptırım uygulanması talebine destek belirtti.

Alithia gazetesi ve diğer gazeteler, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın dün Güney Kıbrıs’a gelerek Rum mevkidaşı Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmeye ve içeriğine yer verdiler. 

Gazete haberi “Yunanistan Dışişleri Bakanı Kıbrıs’ın Talebine Destek Getirdi-Dendias: Yunanistan Türkiye’ye Karşı Yaptırımları Destekliyor” başlıklarıyla aktarırken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, Rum mevkidaşı ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, yaptığı açıklamalarla, Güney Kıbrıs’ın, Avrupalı liderlerin bugün gerçekleştireceği zirve çerçevesinde Türkiye’ye karşı yaptırım kararı alınması yönündeki talebine güçlü bir destek verdiğini yazdı.

Habere göre Dendias açıklaması çerçevesinde  Türkiye’nin, Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki “yasa dışı” faaliyetlerine müdahil olan tüzel ve özel kişilere yönelik Avrupa yaptırım listesine yeni eklemeler yapılması şeklindeki Güney Kıbrıs’ın talebine Yunanistan olarak destek vermeye devam ettiklerini söyledi.

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Türkiye’nin “kural dışılığının” devam etmesi durumunda Türkiye aleyhine ekonomik tedbirler uygulanması perspektifinin korunması gerektiğinden söz eden Dendias, Yunanistan’ın, Türkiye’nin “yasa dışı faaliyetlerine” devam ettiği sürece bunun etkilerine sahip olacağını bilmesi adına, bir tedbirler listesi istediğini ifade etti.

Dendias açıklamasında bu tedbirlerin uygulanması gereksiniminin olmaması temennisinde de bulundu.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise açıklamasında, Dendias ile birlikte yaptıkları görüşmede, tüm gelişmelerin yanı sıra kısa zaman önce gerçekleştirilen Avrupa Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısını ele alarak ileriki adımlara yönelik görüş alış verişinde bulunduklarını belirtti.

Hristodulidis, Dendias’ın kendisine; başladığı zaman verimli olmasını ve olumlu gelişmelere yol açmasını umut ettikleri, Türkiye ve Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmelerdeki durum ile ABD Dışişleri Bakanı  Mike Pompeo’nun Atina temasları hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Hristodulidis ayrıca bugünkü Avrupa Konseyi zirvesinde, hedefler konusunda iki ülke arasında mutlak koordinasyonun bulunduğunu ifade etti.

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Son Güncelleme: 01.10.2020 14:35
Anahtar Kelimeler:
Dendias
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