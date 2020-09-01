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Dendias’ın Gündeminde Maraş Konusu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, ABD’ye yapacağı ziyarette, Maraş konusunu da gündeme getireceği belirtildi.

01 Eylül 2020 Salı 11:07
Dendias’ın Gündeminde Maraş Konusu
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, ABD’ye yapacağı ziyarette, Maraş konusunu da gündeme getireceği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, New York’a Cuma günü gerçekleştireceği  ziyaret çerçevesinde, Mısır ile olan anlaşmanın kaydedilmesi amacıyla BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le de görüşeceğini ve bu görüşmenin gündemine Maraş konusunu da dahil edeceğini yazdı.

Habere göre Dendias, ABD ziyareti öncesinde Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile telefonda görüştü.

HRİSTODULİDİS

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Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis “Alfa” kanalına yaptığı açıklamada, basında çıkan Türkiye’nin faaliyetleri ve Maraş konusunda bilgi verilmek üzere yabancı diplomatların Dışişleri Bakanlığı’na çağrılacağı yönündeki haberleri teyit etti.

Avrupa Birliği büyükelçilerinin geçtiğimiz Cuma günü Rum Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldığını anımsatan gazete bunun öncesinde ise Güvenlik Konseyi’nin beş daimi ülke büyükelçileriyle ayrı ayrı görüşmelerin yapıldığını yazdı.

Habere göre Hristodulidis, açıklamasında ayrıca temaslarda bulunmak amacıyla gelecek hafta Ada’ya gelecek Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapılacak görüşmelerin gündeminde Maraş konusunun başı çektiğini ifade etti.

Gazete Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un gelecek Pazartesi akşamı Ada’ya geleceğini ve 8 Eylül’de temaslarına başlayacağını da anımsattı.

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Son Güncelleme: 01.09.2020 11:49
Anahtar Kelimeler:
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendia
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