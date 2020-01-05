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Dendias Türkiye’yle diyaloğun başlayacağını açıkladı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan ile Türkiye dışişleri bakanlıkları mensupları arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde yeniden başlayacağını iddia etti.

Dendias Türkiye’yle diyaloğun başlayacağını açıkladı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Yunanistan ile Türkiye dışişleri bakanlıkları mensupları arasındaki görüşmelerin önümüzdeki günlerde yeniden başlayacağını iddia etti.

05 Ocak 2020 Pazar 08:54
Dendias Türkiye’yle diyaloğun başlayacağını açıkladı

Yunan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, “Kathimerini” gazetesinde yer alan söyleşisinde, Türkiye’nin Libya’yla imzaladığı Münhasır Ekonomik Bölge sınırları anlaşması ve EastMed projesi konularına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dendias, ülkesinin Türkiye’nin kışkırtmalarını soğukkanlılıkla karşılamasının kararlılık eksikliği olarak algılanmaması gerektiğini belirterek, Lahey Adalet Divanı’na başvuru yapılması konusuna da değindi.

Divana başvurunun özlü ve sonuç getirici olabilmesi için iki ülkenin, mahkemenin kararı talep edilen konunun yazılı olduğu bir centilmenlik anlaşması imzalanmasını gerektirdiğini ifade eden Dendias, iletişim kanallarının açık olması gerektiğini savundu.

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Dendias, Yunanistan ve Türkiye Dışişleri Bakanlıkları arasında önümüzdeki günlerde başlaması beklenen görüşmelerin değerlendirilmesi gereken iyi bir fırsat olduğunu belirterek, bu gelişmenin, Türkiye’nin tutumunu değiştirmesi için iyi bir fırsat teşkil edeceğini öne sürdü.

Yunanistan’ın İtalya ve Mısır’la MEB sınırlarının belirlenmesi anlaşması imzalaması ihtimalinden de söz eden Dendias, uluslararası hukuka saygılı olduklarını ve tezlerinin ABD, AB, Rusya, Mısır ve İsrail gibi ülkeler tarafından desteklendiğini iddia etti.

Dendias röportajının diğer kısımlarında ise bilindik tezlerini yineledi.

Son Güncelleme: 05.01.2020 11:58
Anahtar Kelimeler:
Nikos Dendias
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