Dendias: “Maraş açılımı, çözüm zemininin değiştirilmesine yönelik organize bir çaba”

Fileleftheros gazetesi “Çözüm Zemininin Değiştirilmesine Yönelik Organize Çaba-Dendias: İngiltere ve Almanya, Kınama Kararlarını İlk Başta Mesafeli Karşıladı” başlıkları altında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, “Proto Vima” gazetesine verdiği söyleşinin ayrıntılarına yer verdi.

Habere göre, Dendias, kapalı Maraş bölgesinin bir kısmının açılmasıyla ilgili Türk açıklamalarının sorulması üzerine, “bunun sadece uluslararası hukuku görmezden gelen ve çiğneyen Türkiye’nin yasa dışı bir faaliyeti olmadığını ayrıca Kıbrıs sorununun çözüm zemininin köklü değişmesiyle ilgili organize bir çabayı teşkil ettiğini” iddia etti.

Yunanistan’ın BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarının belirlediği çerçeveye, yani iki kesimli iki toplumlu federasyona, dayanmayan herhangi bir öneriyi ret ettiğini açıkça dile getiren Dendias, Maraş’ın, iki kesimli, iki toplumlu federasyon çerçevesinde, Kıbrıs Rum toplumunun bir parçasını teşkil edeceğini belirtti ve 1979 yılından beri BM idaresi altında yasal sahiplerine geri verilmesine ilişkin bir anlaşmanın da bulunduğunu anımsattı.



Dendias açıklamaları çerçevesinde Türkiye’nin gerilimi olası tırmandırmasının, kendisine gerek diplomatik gerekse ekonomik açıdan fayda getirmeyeceğini de anlaması gerektiğini savundu.



