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Dendias: “Maraş açılımı, çözüm zemininin değiştirilmesine yönelik organize bir çaba”

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, bir gazeteye verdiği söyleşide, başta Türkiye-Yunanistan ilişkileri olmak üzere Kıbrıs sorunundan da söz etti.

02 Ağustos 2021 Pazartesi 11:30
Dendias: “Maraş açılımı, çözüm zemininin değiştirilmesine yönelik organize bir çaba”

Fileleftheros gazetesi “Çözüm Zemininin Değiştirilmesine Yönelik Organize Çaba-Dendias: İngiltere ve Almanya, Kınama Kararlarını İlk Başta Mesafeli Karşıladı” başlıkları altında Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, “Proto Vima” gazetesine verdiği söyleşinin ayrıntılarına yer verdi. 
Habere göre, Dendias, kapalı Maraş bölgesinin bir kısmının açılmasıyla ilgili Türk açıklamalarının sorulması üzerine, “bunun sadece uluslararası hukuku görmezden gelen ve çiğneyen Türkiye’nin yasa dışı bir faaliyeti olmadığını ayrıca Kıbrıs sorununun çözüm zemininin köklü değişmesiyle ilgili organize bir çabayı teşkil ettiğini”  iddia etti.
Yunanistan’ın BM Güvenlik Konseyi’nin kararlarının belirlediği çerçeveye, yani iki kesimli iki toplumlu federasyona, dayanmayan herhangi bir öneriyi ret ettiğini açıkça dile getiren Dendias, Maraş’ın, iki kesimli, iki toplumlu federasyon çerçevesinde, Kıbrıs Rum toplumunun bir parçasını teşkil edeceğini belirtti ve 1979 yılından beri BM idaresi altında yasal sahiplerine geri verilmesine ilişkin bir anlaşmanın da bulunduğunu anımsattı. 

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Dendias, bir soru üzerine, Büyük Britanya’nın Güvenlik Konseyi çerçevesinde, Almanya’nın ise AB içerisinde, ilk başta Güvenlik Konseyi ve Avrupa Konseyi’nin kınama kararlarını mesafeli karşıladığını ancak akıldan çıkarmamaları gereken iki önemli unsurun bulunduğunu, kararların gerek Güvenlik Konseyi’nin 15 üyesi, gerekse AB’nin 27 üyesi tüm üyelerin kararıyla alındığına dikkati çekti. 
Dendias açıklamaları çerçevesinde Türkiye’nin gerilimi olası tırmandırmasının, kendisine gerek diplomatik gerekse ekonomik açıdan fayda getirmeyeceğini de anlaması gerektiğini savundu. 

 

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Son Güncelleme: 02.08.2021 11:59
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