Dendias: Kıbrıs’la deniz sınırının belirlenmesi zamanı geldiğinde yapılacaktır

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülkesinin Kıbrıs’la ‘zamanı geldiğinde’ deniz sınırının belirlenmesinin yapılacağını bildirdi.



Yunanistan’ın haftalık ‘Real News’ gazetesine bir demeç veren Dendias, Yunan diplomasisinin bir durgunluk döneminden çıkmakta olduğunu ve şimdi bölgedeki tüm deniz bölgelerinin yavaş yavaş sınır belirlemesini amaç edindiğini söyledi.



Yunanistan Dışişleri Bakanı şöyle devam etti:



“Bununla birlikte deniz sınırlarını belirlerken özellikle Doğu Akdeniz gibi bir bölgede, gerekli hareketlerin sırasıyla ve titizlikle yapılması gerekir. Bu ayrıca Mısır’la anlaşmanın dikkatle okunmasından sonra vurgulanmıştır.”“Akdeniz’in salt coğrafyası işbirliği ve çok taraflı işbirliği gerektirmektedir. Diğerleri zamanı geldiğinde olacaktır. Kıbrıs’la da bu yönde ilerleyeceğiz. ”Nikos Dendias, Yunanistan’ın Türkiye’yle bir diyalogda yer almaya hazır olduğunu belirtti; ancak bunun tehditlerle, saldırmayla, kışkırtmalarla veya Yunanistan’ın egemenlik hakları ihlal edilerek olamayacağına dikkat çekti.