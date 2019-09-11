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Defa’nın Sıvılaştırılmış Doğal Gaz İçin Seçtiği Öneriye İtiraz Olmadı

Lefkoşa, 11 Eylül 19 (.): Rum Devlet Doğal Gaz Şirketi’nin (DEFA), elektrik üretimi için yurt dışından ithal edilecek doğal gazın depolanması ve yeniden gaz haline getirilmesi altyapılarının inşa edilmesi konusunda, Çin-Yunan-Norveç şirketler grubunun önerisini tercih etmesine, ihaleye katılan diğer şirketler tarafından itiraz edilmediği belirtildi.

Defa’nın Sıvılaştırılmış Doğal Gaz İçin Seçtiği Öneriye İtiraz Olmadı

Lefkoşa, 11 Eylül 19 (.): Rum Devlet Doğal Gaz Şirketi’nin (DEFA), elektrik üretimi için yurt dışından ithal edilecek doğal gazın depolanması ve yeniden gaz haline getirilmesi altyapılarının inşa edilmesi konusunda, Çin-Yunan-Norveç şirketler grubunun önerisini tercih etmesine, ihaleye katılan diğer şirketler tarafından itiraz edilmediği belirtildi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:11
Defa’nın Sıvılaştırılmış Doğal Gaz İçin Seçtiği Öneriye İtiraz Olmadı

Lefkoşa, 11 Eylül 19 (.): Rum Devlet Doğal Gaz Şirketi’nin (DEFA), elektrik üretimi için yurt dışından ithal edilecek doğal gazın depolanması ve yeniden gaz haline getirilmesi altyapılarının inşa edilmesi konusunda, Çin-Yunan-Norveç şirketler grubunun önerisini tercih etmesine, ihaleye katılan diğer şirketler tarafından itiraz edilmediği belirtildi.
DEFA’nın bu kararı karşısında, Rum İhale İnceleme Kurumu’na başvuruda bulunulmasıyla ilgili 15 günlük yasal sürenin sona erdiğini yazan Politis gazetesi, bunun DEFA’nın artık bahse konu şirketler grubuyla sözleşme yapma konusunda serbest olduğu ve taşeronların da iş başı yapacağı anlamına geldiğini yazdı.
15 günlük sürenin, DEFA’nın yaptığı tercihin iptaliyle ilgili bir başvuru yapılmadan sona ermesinin ardından, Güney Kıbrıs’ın 2021 yılının sonlarında sıvılaştırılmış doğal gaza (LNG) sahip olacağının artık daha emin bir şekilde söylenebileceğini yazan gazete, ihaleyi kazanan şirketler grubunun Vasiliko’daki projeleri, sözleşmenin imzalanmasından itibaren iki yıl içerisinde teslim etmesi gerektiğini ekledi.

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(İY/GÜL)                            
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Son Güncelleme: 11.09.2019 13:21
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