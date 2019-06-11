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Defa’nın İç Piyasaya Doğal Gaz İthali İhalesine “s&p  global Platts” Tan İlgi

RUM BAKANLAR KURULU YUNAN ŞİRKETİ ENERGEAN’IN ÖNÜNÜ KESEN KARAR ALDI

Defa’nın İç Piyasaya Doğal Gaz İthali İhalesine “s&p  global Platts” Tan İlgi

RUM BAKANLAR KURULU YUNAN ŞİRKETİ ENERGEAN’IN ÖNÜNÜ KESEN KARAR ALDI

11 Haziran 2019 Salı 08:02
Defa’nın İç Piyasaya Doğal Gaz İthali İhalesine “s&p  global Platts” Tan İlgi

RUM BAKANLAR KURULU YUNAN ŞİRKETİ ENERGEAN’IN ÖNÜNÜ KESEN KARAR ALDI

Lefkoşa, 11 Haziran 19 (.):  LNG temini için Rum Devlet Doğal Gaz İşletmesi (DEFA) tarafından çıkılan ve başvuru süresi 12 Temmuz’da sona erecek sıvılaştırılmış doğal gaz depolama ve yeniden gaz haline getirme altyapıları ile sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikçisi belirlemek için geçen hafta ilan ettiği ihalelere uluslararası çaptaki konsorsiyumların ilgisinin arttığı haber verildi. 

Fileleftheros “DEFA, LNG Konusunda Son Düzlüğe Girdi”  başlıklı haberinde, DEFA’nın LNG tedariki için ihaleye gitmesinin Vasiliko’da liman tesisleri, sürekli limanda bağlı kalacak sıvılaştırma ve gazlaştırma yüzer tesisiyle doğal gazı elektrik santrallerine aktaracak kara tesisleriyle ilgili yarışın da son düzlüğe girdiğini yazdı

Doğal gaz tedarikine uluslar arası ilginin de yüksek olduğunu ve ilgilenenlerden birinin de “S&P Global Platts” isimli şirket olduğuna işaret edilen habere göre, ihaleye başvuru süresinin 12 Temmuz’da dolmasıyla birlikte, Güney Kıbrıs’ta inşa edilecek sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisleri için belirlenecek şirket ile imzaların Ekim ayında atılması bekleniyor.

Haberde, doğal gaz sıvılaştırma ve gazlaştırma yüzer tesisi çözümü için AB’dan 101 milyon Euro ödenek elde edildiği, bu ödeneğin toplam proje maliyetinin yüzde 30’una denk geldiği, bu finansmanın da projeyi geçmişe oranla ekonomik açıdan daha mantıklı hale getirdiği kaydedildi.
Projenin tamamlanması için Avrupa Yatırım Bankası’nın da düşük faizle yatırım kredisi vermeye hazır göründüğü bilgisine yer verildi. 

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RUM BAKANLAR KURULU KARARI 

Öte yandan, Politis “Energean İçin Tek Yol DEFA… Bakanlar Kurulu Başka Seçenekleri Elinden Alıyor” başlıklı haberinde Rum Bakanlar Kurulu’nun, Rum piyasasına doğal gaz teminini düzenleme yasasından bazı sapmalar uygulama konusunda geçen Çarşamba günü aldığı kararın, elektrik üretimi için İsrail’in  “Karish” ve “Tanin” yataklarından boru hattıyla doğal gaz sağlamak isteyen Energean isimli Yunan şirketi zora soktuğunu yazdı.

Rum Bakanlar Kurulu kararının, piyasaya doğal gaz ithali ve Güney’deki alıcılara temini konusunda DEFA’nın tekel haline geldiğine işaret edilen haberde, Rum Elektrik Enerjisi Düzenleme Otoritesi RAEK’in artık Energean’ın yaptığı türden başvuruları kabul edemeyeceği, inceleyemeyeceği ve en önemlisi de onaylayamayacağı kaydedildi ve Energean için artık tek seçeneğin DEFA olduğu vurgulandı. 

Bakanlar Kurulu kararı Energean’ın Rum Yönetimi ile ilişkilerini bozabileceğini ve rekabet şartlarında  işleme ve elektrik üretimi  konusunda lisans sahibi şirketlerle işbirliği yapma hakkının tanınması maksadıyla Rum Yönetimi veya yetkili birimlerine karşı hukuki önlem almaya  yöneltebileceği kaydedildi.

Habere göre, Energean, Ekim 2021’den itibaren, Karish ve Tanin yataklarından, mbtu başına 6-7 dolardan (310 milyon dolar maliyetli boru hattı döşeme masrafı da dahil) doğal gaz sağlamayı önerdi.  Rum tarafında elektrik üretimi konusunda lisans sahibi PEC (Cyfield’in sahibi Kiriakos Hrisohu’nun şirketi) ile Lyssarea (Efthivulu  Paraskevaidi’nin şirketi) Energean’ın teklifine ilgi göstermişti. 

Energean’ın geçen Salı günü Rum Elektrik İdaresi (AİK) ile de görüşerek, teklifini sunduğunu belirten gazete “Ancak AİK’in, hükümetin Vasiliko’ya sıvılaştırılmış doğal gaz tesisi  inşa etme planının dışında kalması çok zor. Özel sektörden, bu zor ve masraflı altyapılar ile doğal gazın Energean’ın önerdiği fiyatın altında tedarik edilmesi zor, neredeyse imkansız olduğu değerlendirmesi yapılmasına rağmen”  ifadelerini kullandı.

(ŞA/FEZ) 
 

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