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Davayı Bekleyen Sanık Pencereden Aşağıya Atladı

Lefkoşa, 9 Eylül 2020 : Rum tarafında, çocuklara cinsel istismarda bulunduğu suçlamalarıyla karşı karşıya bulunan 72 yaşındaki bir İngiliz’in, mahkeme salonunda davayı beklerken pencereden aşağıya atladığı haber verildi.

09 Eylül 2020 Çarşamba 11:27
Davayı Bekleyen Sanık Pencereden Aşağıya Atladı
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Lefkoşa, 9 Eylül 2020 : Rum tarafında, çocuklara cinsel istismarda bulunduğu suçlamalarıyla karşı karşıya bulunan 72 yaşındaki bir İngiliz’in, mahkeme salonunda davayı beklerken pencereden aşağıya atladığı haber verildi.
Sanığın birinci kattaki pencereden atlayarak aşağıda park halinde bulunan bir aracın üzerine düştüğünü ve yaralandığını yazan Alithia gazetesi, daha sonra şahsın “Mağusa” bölgesindeki hastaneye kaldırıldığını ve vücudunda kırıklar olduğunu tespit edildiğini aktardı.
Sanığın Güney Kıbrıs’ta yaşamını sürdüren kendi kızının çocuklarına cinsel istismarda bulunduğundan söz eden gazete, bahse konu şahsın, polisin yargılanması için çıkardığı uluslararası tutuklama emrinin akabinde Güney Kıbrıs’a döndüğünü belirtti.

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Gazete dün yaşanan olayın ardından, “Mağusa” bölgesindeki mahkemenin, bahse konu kişi aleyhinde firar etmeye çalıştığı için yeni bir tutuklama emri çıkardığını ekledi.
(İY/ŞEB)                                
 

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