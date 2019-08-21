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Darbede, Barış Harekatı ve sonrasında ölen Rum ve Yunanlar için araştırma mekanizması önerisi

İnsani konulardan sorumlu Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu , Makarios’a karşı darbe, Barış Harekâtı ve sonrasında ölmüş ve KKTC’de gömülü Rum ile Yunanların kalıntılarının bulunması, kazılması ve kimlik tespitlerinin yapılması için bir araştırma mekanizması kurulması önerdi, önerisi bugün Trodos’taki yazlık sarayda yapılacak Bakanlar Kurulu’na sunuluyor.

Darbede, Barış Harekatı ve sonrasında ölen Rum ve Yunanlar için araştırma mekanizması önerisi

İnsani konulardan sorumlu Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu , Makarios’a karşı darbe, Barış Harekâtı ve sonrasında ölmüş ve KKTC’de gömülü Rum ile Yunanların kalıntılarının bulunması, kazılması ve kimlik tespitlerinin yapılması için bir araştırma mekanizması kurulması önerdi, önerisi bugün Trodos’taki yazlık sarayda yapılacak Bakanlar Kurulu’na sunuluyor.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:26
Darbede, Barış Harekatı ve sonrasında ölen Rum ve Yunanlar için araştırma mekanizması önerisi

İnsani konulardan sorumlu Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu Makarios’a karşı darbe, Barış Harekâtı ve sonrasında ölmüş ve KKTC’de gömülü Rum ile Yunanların kalıntılarının bulunması, kazılması ve kimlik tespitlerinin yapılması için bir araştırma mekanizması kurulması önerdi, önerisi bugün Trodos’taki yazlık sarayda yapılacak Bakanlar Kurulu’na sunuluyor.
Alihtia ve diğer gazetelere göre Fotiu, haklarında araştırma mekanizması oluşturulmasını önerdiği darbede, Barış Harekâtı sırasında ve  sonrasında ölen ve KKTC’deki bilinen ve/veya bilinmeyen yerlere gömülen ölü sayısını yaklaşık 500 (toplamda 700) olduğunu söyledi.
Rum tarafının Kayıp Şahıslar Komitesi’ne ilk sunduğu 1619 kişilik kayıplar listesinden 126 kişinin daha sonra çıkarıldığını ve KŞK’daki listenin 1493 olduğunu da hatırlatan Fotiu, önceki listeden çıkarılanlar ile bugün KKTC’de gömülü olanların yaklaşık 700 kişi olduğunu savundu.
Fotiu Rum Haber Ajansı’na (KİPE) yaptığı açıklamada, bu çerçevede Rum tarafında; Timvo tis Makedonittisas, Athalassa Hastanesi, darbe toplu mezarları, Faethon hücumbotu ve diğer bölgelerde kazılar yapıldığını hatırlattı. 

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Hedeflerinin, ailelerin acılarına son vermek, ölüleri gömü yerlerinden çıkarıp dini kurallara uygun şekilde defnetmek olduğunu da söyleyen Fotiu  ailelerin talebi üzerinde Rum tarafında kazılar yapıldığını ve Kayıp Şahıslar Komitesi listesinde bulunmayan Kıbrıslı Türklerin kalıntılarına da ulaşılarak kimlik tespiti yapıldığını söyledi.
Fotiu bugünkü Bakanlar Kurulu’na sunulacak önerisi çerçevesinde planlama ve altyapı hazırlığı olarak şunları kararlaştırdıklarını da söyledi:  Bilgi için yetkili birimlerin dosyalarında araştırma ve inceleme yapılması, ölülerin gömü yerlerinin haritalanması, mümkün olan yerlerde gömü yerleri haritalarının In Situ kaydı ve fotoğraflanması, KKTC’deki bilinen gömü yerleriyle ilgili liste hazırlanması, aile üyelerinden alınacak doneler ile genetik bankasının güncellenmesi. 

 

Son Güncelleme: 21.08.2019 13:14
Anahtar Kelimeler:
Fotis FotiuMakarios DarbeBarış Harekatıölen Rumlar
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