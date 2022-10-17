DAĞDAN KOPAN KAYA PARÇASI ARACIN ÜSTÜNE DÜŞTÜ!

Güney Kıbrıs’ta bu sabah Arakapas- Sykopetra yolunda çift kabinli bir araç, dağdan düşen devasa kayanın altında kaldı.

Korkuluk yerleştirmek için bölgeye gelen yol işçisi otomobilini kullanan sürücü şans eseri sadece hafif yaralandı. Rum polisinden yapılan açıklamaya göre olay, hafta sonu boyunca bölgede devam eden yağmur nedeniyle saat 06.45’te kaya kayması meydana geldi ve yerinden çıkan bir kaya parçası aracın çatısına çarptı.

Olay nedeniyle yol kapatıldı. Ayrıca polis, olayın meydana geldiği bölgede çalışmaların 6 Kasım'a kadar süreceğini ve sürücülerin yönlendirme yapmak zorunda kalacağını duyurdu. Limasol ilçe idare başkanı Marios Alexandrou, Kıbrıs Haber Ajansı'na, yolun kapatılması kararının doğru olduğunu söyledi.

Alexandrou, “Ya okul otobüsüne taş düşerse? Bugün yaşanan olay gibi olayların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm önlemleri almamız gerekiyor” dedi. Alexandrou, hafta sonu boyunca şiddetli rüzgârların yakındaki Vouni köyünde çeşitli sorunlara yol açtığını ve itfaiyenin farklı durumlarda yolları temizlemek için müdahale etmek zorunda kaldığını da sözlerine ekledi.