ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Rum tarafına cumartesi gecesi gerçekleştirdiği kısa ziyaret sırasında Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile imzalanan ve Güney Kıbrıs’ta güvenlik konularında eğitim merkezi (CYCLOPS) kurulmasına dair karşılıklı anlayış memorandumun içeriği belli oldu.

Haravgi ve Alithia ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya dayandırdığı konuyla ilgili haberi, “Amerikalıların Kıbrıs’ta Kuracağı CYCLOPS Nedir” başlığıyla yer verdi. Habere göre, açılımı “Kara, Açık Deniz ve Limanların Güvenliği İçin Merkez” olarak verilen CYCLOPS’un inşaat çalışmalarının bu yıl içerisinde başlaması bekleniyor.

ABD’nin Akdeniz ülkelerinden grupları çeşitli güvenlik alanlarında eğitmeye çalıştığı denilen ABD Dışişleri Bakanlığı açıklaması kısaca şöyle devam etti:

“ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Uluslararası Güvenlik ve Toplu İmha Silahlarının Yayılmaması (ISN) ofisleri Kıbrıs’ta, özellikle Lübnanlılar ve Mısır hükümet yetkilileri için bir dizi eğitim etkinliği gerçekleştirdi. Bu işbirliğinin genişletilmesi ve eğitimin mümkün olmadığı ülkelerde kabiliyetlerin geliştirilmesinin desteklenmesi için ülkelerimiz, Kıbrıs Cumhuriyeti’nde sınırların güvenliğiyle ilgili bölgesel eğitim kavşağı kabul edilecek CYCLOPS Merkezi inşa etmekte anlaştı.



CYCLOPS Birleşik Devletlere ve ortaklarımıza gümrüklerin ve ihracatın denetlenmesi, limanların ve deniz nakliyatının güvenliği ve siber güvenlik de dâhil güvenlikle ilgili çoğu alanda teknik yardım sağlamasına olanak tanıyacak.Eğitim tesisleri bir kara sınırının yasadışı geçilmesi, yolcu kontrol alanı ile bölgedeki ortakların kritik altyapıları edinmeleri ve kitle imha silahlarının yayılması ve siberle mücadele maksatlı sınır ötesi araştırmalara katılmaları için gelişmiş pratikleri öğrenebilecekleri seyyar bir siber güvenlik eğitim laboratuvarı gibi bir dizi farklı pratik eğitim platform içerecek.CYCLOPS, kötü niyetli çevresel unsurların ve radikal örgütlerin sebep olduğu risklerin yayılmasını önleme çabamızı destekleyecek. CYCLOPS’u inşa etme ve sürekli destekleme çabamız, gerçek bir ortaklık ilişkisidir. Amerika Birleşik Devletleri, kabiliyeti desteklemek için teçhizat, eğitmen ve diğer desteği; Kıbrıs Cumhuriyeti de inşaat için gerekli alanı sağlayıp, seyahati/nakliyeyi kolaylaştıracak ve merkezde eğitilecek eğitmenleri verecek.”