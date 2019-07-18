Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Mektubu Rum Basınında...

ANASTASİADİS DE MEKTUP HAZIRLIYOR

Lefkoşa, 18 Temmuz 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’e gönderdiği mektubun içeriğinin dün basına sızmasının ardından, Rum gazeteleri de bugün konuyla ilgili haberlere geniş yer verdi.

Fileleftheros gazetesi, “Akıncı Sersemletti- Kıbrıs Türk Liderinden BM Genel Sekreteri’ne Yönelik Mektupta Suçlama Oyunu” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, “Ankara’nın Kıbrıs Cumhuriyeti’nin deniz bölgesindeki yasadışı faaliyetlerini artırdığı bir zamanda, Mustafa Akıncı’nın da Türkiye adına, izlenim yaratma oyunlarını sürdürdüğü” iddiasında bulundu.

Hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulmasına dair önerisinin, Rum siyasi parti başkanları tarafından reddedilmesinin ertesi günü, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği mektubunun Kuzey Kıbrıs’ta basına sızdığını yazan gazete, devamla, mektubun içeriğine geniş yer verdi.

Gazete mektupla ilgili habere “Akıncı Şimdi de Gayri Resmi Beşli Toplantı Talebini Gündeme Getiriyor- Türk Faaliyetlerini Savunuyor- Dönüşümlü Başkanlıkta Israr” başlıklarıyla geniş yer verdi.

ANASTASİADİS DE MEKTUP HAZIRLIYOR

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisinin reddedilmesi sebeplerini açıklayacağı mektubunun ise önümüzdeki haftaya kadar hazır olmasının beklendiğini yazan gazete, mektupta, önerinin kabul edilmemesine dair sebeplerin ayrıntılı bir şekilde izah edileceğini aktardı.

Anastasiadis’in Rum siyasi partilerden önerilerini yazılı olarak göndermelerini beklediğini kaydeden gazete, iç sayfadan ise haberini “Mektup Üç Eksende” başlığıyla detaylandırdı.

Anastasiadis’in, hidrokarbonlar konusunda ortak komite kurulmasına dair önerisi konusunda, gerek Cumhurbaşkanı Akıncı, gerek de BM Genel Sekreteri’ne yanıt vermek için göndereceği mektubunun üç eksende olacağını yazan gazete, bunları kısaca şöyle sıraladı;

“1. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) konusunda, BM’ye sunduğu koordinatlara atıfta bulunulacak. 2. (Hidrokarbonlar konusunda da mutabık kalınan) Hristofyas-Talat görüş birliklerine ve görüş birliklerinin Anastasiadis-Akıncı tarafından yeniden teyit edilmesine atıfta bulunulacak, 3. Kıbrıs sorununun kapsamlı çözümünün gerekliliği, önemi ve buna dair isteklilik vurgulanacak.”

Mektup çerçevesinde, hidrokarbon fonu meydana getirilmesine dair yasa tasarısının kısa zaman önce Rum Meclisi tarafından oylanmasına atıf yapılacağını da kaydeden gazete, Anastasiadis’in bugünlerde siyasi partilerin mektupla ilgili önerilerini beklediğini, fakat bunların kabul edilecekleri anlamına gelmediğini, çünkü mektubun içeriğiyle ilgili son sözün Anastasiadis’te olacağına işaret etti.

PALMAS

Habere göre, Başkanlık Müsteşarı Vasilis Palmas ise Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye dünkü açıklamasında, Anastasiadis’in mektubunun en geç bir hafta içerisinde Cumhurbaşkanı Akıncı ve BM Genel Sekreteri’ne gönderilmesinin beklendiğini söyledi.

Anastasiadis’in siyasi parti başkanlarından istediği yazılı görüşler konusunda ise Palmas, AKEL tarafından, çeşitli boyutlarla ilgili önerilerin dün gönderilmesini beklediklerini ifade etti.

Mektubun iskeletini oluşturmaya başladıklarını dile getiren Palmas, partilere, görüşlerini yazılı olarak iletmeleri için bugün ve yarın zaman vereceklerini ifade etti.

Mektupta, önerinin reddedilmesi sebepleri haricinde herhangi bir karşı önerinde bulunup bulunulmayacağı sorusuna ise Palmas “karşı öneri kelimesinin, uluslararası toplumun tanınmış bir üye devletinin, tanınmamış olan bir devletle eşitlenmesine gönderme yapma tehlikesi içerdiği” iddiasında bulundu.

“Hristofyas-Talat görüş birliklerinin bulunduğunu ve bunların Anastasiadis-Akıncı tarafından teyit edildiklerini” savunan Palmas, “bu anlaşmanın, enerji konularını federal hükümetin idare etmesiyle alakalı olduğunu, öte yandan hidrokarbon fonuyla ilgili de bir yasa onaylandığını ve Kıbrıs sorunu çözümsüz kaldığı sürece paraların buraya yatırılacağını” öne sürdü.

Palmas, Anastasiadis’in mektubunun da muhtemelen BM aracılığıyla gönderileceğini sözlerine ekledi.

Haberinde, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’a yapması beklenen ziyaret konusunun henüz netlik kazanmadığını da belirten gazete, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in ise, Lute’un gelmesini ve yeni bir inisiyatifin başlamasını istediğini açıklığa kavuşturduğunu ekledi.

Politis gazetesi ise ilgili haberlere “AB’nin Temsiliyetini Kabul Ediyor- Akıncı’dan Gayri Resmi Beşli Toplantı Önerisi- Hükümet İçin Lute’un Gelişi Önkoşul- Hükümet: Evet Ama Lute Gelsin- Akıncı’nın AB’nin Varlığıyla Beşli Toplantıyı Kabul Ediyor- Anastasiadis’in Akıncı’nın Önerisiyle İlgili Yanıt Mektubu Hazırlanıyor- AKEL Karşı Öneri Sunulmasını İstiyor” başlıklarıyla yer verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın 10 Temmuz’da BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği mektupta “geçmişte olduğu gibi AB’nin temsiliyetiyle beşli toplantı yapılmasını istediğini” yazan gazete, Rum “hükümet kaynaklarına” dayanarak, Rum kesiminin bu tarz bir gelişmeye karşı olumsuz olmadığını, çünkü bu bileşimin Rum kesiminin önerisi olduğunu, BM’nin de bunu kabul ettiğini, fakat Türkiye tarafından reddedildiğini iddia etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs için atadığı geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’a gelişi konusundaki tutumunun ise “anahtar role” sahip olacağını yazan gazete, “bunun ve Kıbrıs MEB’indeki gerginliğin azaltılmasının Rum kesimi için önkoşul olduğunu” ekledi.

ORTAK AÇIKLAMA KONUSUNDA ANLAŞMAZLIK

Gazete konuyla ilgili haberlerinin içerisinde, geçtiğimiz gün Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis başkanlığında Limasol’da gerçekleştirilen siyasi parti başkanları konseyi sırasında, konsey üyeleri arasında, ortak açıklamaya, arzu edilen çözüm çerçevesi olarak iki kesimli iki toplumlu federasyonla ilgili ifadeler eklenip eklenmemesi konusunda ciddi bir anlaşmazlık baş gösterdiğini de yazdı.

AKEL ile DİSİ’nin bu hususta pozitif olduklarını, fakat en nihayetinde bunun ortak açıklamaya eklenmediğini yazan gazete, bazı başka üyelerin buna muhalefet ettiğini belirtti.

Öte yandan ortak açıklamaya, müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden ve Guterres çerçevesi temelinde devam etmesiyle ilgili bir ifade eklenmesi konusunda da anlaşmazlık çıktığını yazan gazete, AKEL ile DİSİ’nin yine buna pozitif baktıklarını fakat en nihayetinde bunun da açıklamaya eklenmediğini ve açıklamanın “müzakerelerin derhal yeniden başlaması ve Akıncı’nın önerisinin reddedilmesi” ifadesiyle sınırlı kaldığını ekledi.

İlgili haberler Alithia gazetesinde “Bir Hafta İçinde Akıncı’ya Yanıt… Başkan Partilerin Olası Görüşlerinin Bekleyişi İçerisinde- (Akıncı) Gayri Resmi Beşli Toplantı İstedi” başlıklarıyla yer alırken, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın mektubuyla ilgili haber Haravgi’de ise “Akıncı, Guterres’ten Gayri Resmi Beşli Toplantı Yapılmasını İstedi” başlığıyla yer aldı.

AKEL İLE DİSİ’NİN AÇIKLAMALARI

Öte yandan Haravgi gazetesi, AKEL’in, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın önerisine bütünlüklü bir yanıtın önerildiği bir mektup hazırlayıp, Anastasiadis’e gönderdiğini yazdı.

Alithia’ya göre ise AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu dünkü açıklamasında, arzu edilen şeyin müzakerelerin yeniden başlaması olduğunu ve AKEL’in (öneriye) basit bir hayır demenin yeterli olduğunu düşünmediğini ve kendi karşı önerilerini sunmaları gerektiğini söyledi.

Kiprianu, “verecekleri yanıtın, müzakerelerin Crans Montana’dan kaldığı yerden ve Guterres çerçevesi temelinde en kısa zaman yeniden başlamasına ilişkin perspektifi açacak şekilde olması gerektiğini” de ifade etti.

Kiprianu, “karşı önerinin müzakerelerin yeniden başlaması perspektifini açması gerektiğine” de işaret etti.

DİSİ Başkanı Aveorf Neofitu da açıklamasında, müzakerelerden bahsettikleri zaman Guterres çerçevesini kastettiklerini, öte yandan kendileri için B planı olmadığını ve çözümün yalnızca iki kesimli iki toplumlu federasyon olduğunu belirtti.

Gazeteye göre Neofitu, “müzakerelerin yeniden başlamasının, müzakerelerin Crans Montana’da başarısızlığa uğradığı yere geri dönülmesi anlamına geldiğini, Guterres çerçevesinin altı noktasının temel olduğunu, çözümün iki kesimli, iki toplumlu federasyon olduğunu, Türkiye aleyhindeki önlemlerin de yalnızca Türkiye’ye bedeli olması değil, Kıbrıs’a da fayda sağlaması gerektiğini” ekledi.

(İY/HÖ)