Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamaları Rum basınında

Fileleftheros gazetesi konuya “Perspektifleri Ortadan Kaldırıyor- Tatar’ın Tatlısı: Teknik Komitelerin İki Devlet Mantığında Diyaloğunu Talep Ediyor- Türk Tarafının Yedi Talebi- Tatar, Her Yerde İki Devlet Mantığında Hareket Ediyor” başlıklarıyla yer verdi.

Haber Alithia’da “Sıfır Noktasından ve Yavaş Yavaş- Ersin Tatar, New York’taki Gayri Resmi Yemeğin İçeriği ve Sonucu Konusunda Konuşkan İfşa Edici”: Haravgi’de ise “Tatar Farklı Yapılar Temelinde Güven Yaratıcı Önlemler İstiyor” başlığıyla yer aldı.



Gazete, Flake’in kapalı bölge Maraş konusuna da değinerek, “kentin bir kısmının açılmasını istikrarı bozucu bir hareket olarak nitelendirdiğini” ekledi.

