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Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamaları Rum basınında

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, pazartesi günü New York’ta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve BM Genel Sekreteriyle gerçekleştirdiği gayri resmi üçlü görüşmenin ardından yaptığı açıklamalar bugünkü Rum gazetelerine haber oldu.

29 Eylül 2021 Çarşamba 12:15
Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamaları Rum basınında

Fileleftheros gazetesi konuya “Perspektifleri Ortadan Kaldırıyor- Tatar’ın Tatlısı: Teknik Komitelerin İki Devlet Mantığında Diyaloğunu Talep Ediyor- Türk Tarafının Yedi Talebi- Tatar, Her Yerde İki Devlet Mantığında Hareket Ediyor” başlıklarıyla yer verdi.  
Haber Alithia’da “Sıfır Noktasından ve Yavaş Yavaş- Ersin Tatar, New York’taki Gayri Resmi Yemeğin İçeriği ve Sonucu Konusunda Konuşkan İfşa Edici”: Haravgi’de ise “Tatar Farklı Yapılar Temelinde Güven Yaratıcı Önlemler İstiyor” başlığıyla yer aldı.

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Politis gazetesi ise “Tatar’ın İki Devlet Vizyonu Amerikan Duvarına Tosladı- ABD’nin Türkiye’deki Yeni Büyükelçisi Aracılığıyla Washington’dan Ankara’ya Mesaj ” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, ABD’nin Türkiye’deki büyükelçi adayı Jeff Flake’in, atamasının onaylanmasıyla ilgili olarak Senato’da yaptığı konuşmada “Kıbrıs’ta iki devlet çözümünün söz konusu olmadığını açıklığa kavuşturduğunu” öne sürdü.
Gazete, Flake’in kapalı bölge Maraş konusuna da değinerek, “kentin bir kısmının açılmasını istikrarı bozucu bir hareket olarak nitelendirdiğini” ekledi.
 

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Son Güncelleme: 29.09.2021 13:52
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