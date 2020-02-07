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Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamaları Rum basınında

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olacağını açıkladığı konuşması bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamaları Rum basınında

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olacağını açıkladığı konuşması bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

07 Şubat 2020 Cuma 07:48
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın açıklamaları Rum basınında

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bağımsız aday olacağını açıkladığı konuşması bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

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İlgili haberler Haravgi’de “Kıbrıs Sorununa Kapsamlı Değinme- Akıncı Sorumluluk Yüklenmesi Oyununu Takip Etmeyeceğini Söyledi- İki Devlet Çözümü Nasıl Ortaya Çıktı- Türkiye’yle İlişkiler Sağlıklı Bir Zeminde Bulunmuyor- Doğal Gaz İçin Üç Yol”;  Alithia’da “Mustafa Akıncı’nın Cesur Açıklamaları- Türkiye’ye Bağlanmaya Karşı Mücadele İlan Etti- Kıbrıslı Türk Lider Mustafa Akıncı Türkiye’nin Boyunduruğu Altında Olmayı Kabul Etmediklerini İlan Etti- Linç Kültürüne İlişkin Mücadele”; Fileleftheros’ta ise “Akıncı Çözüm Veya Türkiye’ye Daha Fazla Bağımlılık İkilemini Ortaya Koyuyor- Linç Kültürü” başlıklarıyla yer buldu.

Politis gazetesi ise haberinde daha çok Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “Guardian’da” yer alan demecinde söylediklerine yer ayırdı ve haberinde “Adil Federal Çözüm- Akıncı Ertesi Güne İlişkin Vizyonunu Açıkladı- Kıbrıs Türk Lideri Gerek Adaylığını Açıkladığı Konuşmasında Gerek de Guardian’a Verdiği Demecinde Kıbrıs Sorununun Hemen Çözülmesinin Acil Bir İhtiyaç Olduğunu Söyledi” başlıklarını kullandı.

                        

Son Güncelleme: 07.02.2020 11:06
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın AçıklamalarıMustafa Akıncı Cumhurbaşkanlığı Adaylığı
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