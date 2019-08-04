Cumhurbaşkanı Akıncı KİPE’ye demeç verdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye verdiği demeç bugünkü Rum gazetelerinde de geniş bir şekilde yer buldu.

Alithia gazetesi habere manşetinden “Kıbrıs Türk Lideri Mustafa Akıncı 9 Ağustos Görüşmesinden İyi Bir Sonuç Çıkmasını Umuyor ve Öneriyor: ‘Her Şeyi Açık Kalplilikle Söyleyelim’”; iç sayfadan ise “İyi Bir Sonuç Çıkmasını Umuyorum- Acı Dolu Geçmişi Bırakalım, İlerleyelim” başlıklarıyla geniş yer verdi.



Haber Politis gazetesinde “: Sondajlar Konusunda Moratoryum Önereceğiz”, Haravgi gazetesinde “Gerginlik Giderilmeli- Akıncı: Tarafların Aynı Şeyi İsteyip İstemediği Netleştirilmeli”, Simerini’de “Doğal Gaz ve Yeni Güven Yaratıcı Önlemler (GYÖ) Gündemde- Mustafa Akıncı 9 Ağustos Görüşmesiyle İlgili Kartlarını Açıyor”, Kathimerini’de “Doğal Gaz Müzakerelerin Başlaması İçin Önkoşul Değil- İki Kesimli İki Toplumlu Federasyonda ve Siyasi Eşitlikte Israr Ediyoruz- Doğal Gazı ve Maraş’ı Görüşelim”, Fileleftheros’ta ise “Topu Başkan Anastasiadis’e Atıyor- Her şeyin Açıklığa Kavuşması Zamanı Geldi- Akıncı: Doğal Gaz Konusu da Başkan Anastasiadis’le Olan Gayri Resmi Görüşmede- Ortak Komite Veya Enerji Planlamalarının Ertelenmesi- Maraş Konusunda Özersay’ın (Açıklamalarından) Mesafeli” başlıklarıyla yer buldu.Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE, demecin tam metnine kendi web sayfasından Türkçe olarak da yer verdi.