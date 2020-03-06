Cumartesi Günkü Protesto Eylemine Katılanlara “karanlık Çağları Hatırlatan” Muamele

Haravgi, Anastasiadis hükümetinin, halen, 4 kapıyı kapatma kararının sebebi konusunda ikna edici olamadığına, bu hareketini haklı gösterecek tek bir bilimsel delil bile gösteremediğine dikkat çekti.

Gazete haberi manşetten “Protesto Hakkını Zorla İhlal Ediyorlar” başlığı ve “hükümetin, geçen cumartesi günü Ledra’daki protesto eylemine katılan vatandaşlara, yasadışı toplantıya katılma ve kargaşa yaratmaktan yaptığı tutuklamalarla uyguladığı politikalar eski, modası geçmiş ve karanlık çağları hatırlatıyor” yorumuyla aktardı.

Habere göre cumartesi günkü protesto eylemi sırasında “yasadışı toplantı, zorbalık ve kargaşa yaratmak suçlamasıyla 55 yaşındaki bir Rum’un tutuklanmasının ardından biri kadın iki kişi daha karakola çağrılarak aleyhlerine dava okundu

Rum polisinin anonim şikayet üzerine işyerlerine gittiği iki kişiyi karakola davet ettiğini, davete uymamaları halinde tutuklanacaklarını söylediği belirtilen haberde, söz konusu kişilerin gazeteye, polisin bu tavrın nedeniyle kendilerini “psikolojik harp içerisinde psikolojik şiddet görmüş” hissettiklerini anlattıkları kaydedildi.

RUM POLİSİ “KIBRIS’TA TEMEL HAKLAR” İLE İLGİLİ AB GRUBUNUN BAŞKANINI DARP ETTİ

Aynı gazete Nikos Trimikliniotis isimli öğretmenin, aynı protesto eylemi sırasında polis tarafından darp edildiği şikayetiyle dün polise başvurduğuna işaret etti.

Habere göre Kıbrıs’ta temel haklarla ilgili AB örgütü uzmanlar grubunun başkanı da olan Trimikliniotis, herhangi bir sebep yokken polisin kendisine saldırdığını, eylemde sadece anayasal hakkını kullandığını anlattı.

Trimikliniotis Rum polisinin daha sonra kendisini telefonla arayarak “pişman olduğunu ve Rum polisinin, kendisini zor duruma sokacak eylemlerde bulunmak için ağır bir siyasi baskı altında bulunduğu” gerekçesini ilettiğini anlattı.

Meselenin, kendisini darp eden polis memurunun hedef alınması olmadığını ancak polisin kurumsal olarak vatandaşlara zor kullanmayı benimsemenin göğüslenmesi gerektiğini de söyleyen Trimikliniotis, Rum Başsavcılığını, geçen cumartesi günü maruz kaldığı tehdit, zorbalık ve kin söylemi ve korkutmayı yapan, şahsını ve ailesini tehdit eden kişiler aleyhine kovuşturma başlatmaya çağırdı.



Yine Haravgi “Hükümet Aşırı Sağ Davranışları Fitilliyor” başlıklı haberinde Rum yönetiminin 4 kara kapısını kapatarak “aşırı sağ unsurun cesaretlenmesinde katalizör olduğu” görüşünü ortaya koyarak “önceki gün bütün APOEL taraftarlarınca barikatların kapatılması lehinde düzenlenen milliyetçi yürüyüşün azmettiricisinin hükümet ve izlediği politikalar olduğunu söylemek abartı olmaz” ifadesine yer verdi.Gazete APOEL futbol kulübü taraftarlarının önceki günkü yürüyüşte Kıbrıslı Türklere karşı küfür içerikli, ırkçı ve milliyetçi sloganlar attığını ve üzerinde “Barikatların Kapatılmasına Evet” yazılı döviz açtığını hatırlattı.

LEFKOŞA RUM BELEDİYESİ’NDEN APOEL TARAFTARINA KİNAYELİ “TEŞEKKÜR”

Öte yandan Lefkoşa Rum Belediyesi’nin Facebook’taki resmi sayfasında yaptığı kinayeli paylaşımla “Eleftheria (özgürlük) Meydanı’nda duvarlara sloganlar yazan APOEL taraftarlarına “belediye mallarına gösterdikleri ‘saygı’ için ‘teşekkür’” ettiği haber verildi.

Habere göre Belediye’nin paylaşımında “Eleftheria Meydanı duvarlarına mesaj (grafiti) yazan gruplar bulunduğunu ve bu grupların bu eylemini doğru bulan kişilerin koruması ve kollanması ile hareket ettiğine işaret edildi.

APOEL taraftarlarının bu eylemini kınayan Belediye, sivil toplum örgütlerini ve vatandaşları, ortak kullanım alanlarına saygılı olmaya çağırdı.

Politis haberi “‘Turuncular’ Üstlük de İstiyor… Lefkoşa Belediyesi’nden Örgütlü APOEL Taraftarlarınca Eleftheria Meydanı’na Zarar Verilmesine Sert Tepki” başlığıyla aktardı.



