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Covid-19 Güney Kıbrıs'ta da can aldı

Güney Kıbrıs’ta, 55 yaşında 4 çocuk babası Andonis Sotiriyu’nun koronavirüsün yeni kurbanı olduğu haber verildi.

07 Eylül 2021 Salı 12:10
Covid-19 Güney Kıbrıs'ta da can aldı

Sotiriyu’nun Lefkoşa’nın güneyindeki Genel Hastane’nin yoğun bakım servisinde verdiği mücadeleyi kaybettiğini yazan Alithia gazetesi, Sotiriyu’nun hayatını kaybetmesinin yanı sıra dün 223 de yeni Covid-19 vakası tespit edildiğini belirtti.

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Rum kesiminde koronavirüs tedavi gören 139 kişiden 41’inin durumunun ciddi olduğunu ve 41 kişiden 17’sinin ise entübe olduğunu yazan gazete, tedavi altındaki hastaların yüzde 82,74’ünün aşısız olduğunu ekledi.

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Son Güncelleme: 07.09.2021 12:33
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