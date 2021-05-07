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Coronapass’a yoğun tepki!

Güney Kıbrıs’ta, 10 Mayıs Pazartesi gününden itibaren, toplu yerlere girişler için kullanılmaya başlayacak Coronopass’ın vatandaş ve örgütlerin tepkisine neden olduğu belirtildi. 

07 Mayıs 2021 Cuma 13:30
Coronapass’a yoğun tepki!
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Haravgi gazetesi, Rum Sağlık Bakanı Konstantinu Yoannu’nun dün ise yaptığı açıklamada, bunun ne zaman sona ereceği yönünde tarih vermeksizin, tedbirin geçici olduğunu dile getirdiğini yazdı.
Gazete, Coronapass önkoşullarının “72 saatlik negatif test sonucu, en azından bir doz aşı olma ve 3 haftalık süreci tamamlama” ya da “son altı ayda hastalığı geçirmiş olmak” gibi unsurlardan oluştuğunu anımsattı.


BAROLAR BİRLİĞİ’NDEN TEPKİ 
Habere göre, Rum Barolar Birliği Hristos Kliridis de bu tedbire (coronapass) karşı çıkarak Anayasa’ya aykırı olduğunu söyledi. 
Kliridis açıklamasında, bu tedbire atıfta bulunarak, izin verilen orantılılık sınırlarını da aştığını belirtti.
Kişisel Verileri Koruma Komiseri Loizidu Nikolaidu ise gazeteye yaptığı açıklamada bu konudaki görüşünü dile getirmek için Coronapass’ın işleyişi konusunda ayrıntılı bilgilendirme beklediğini söyledi. 
Yeme İçme yerlerinden de Coronapass’a tepki geldiğini yazan gazete, Retorancılar Birliği Başkanı Fanos Leventis’in, bu tedbirin işletmelerin doğru şekilde çalışması için caydırıcı olacağını savunduğu kaydedildi.
Rum Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Marios Tsiakkis, pratikte bu tedbirin etkili bir şekilde çalışıp çalışmayacağı şeklinde endişeye sahip olduğunu söyledi. 


PARTİLER VE NEOFİTU DA TEPKİ GÖSTERDİ 
Haravgi gazetesi, siyasi partilerin yanı sıra DİSİ Başkanı Averof Neofitu’nun da bu uygulamaya tepki gösterdiğini yazdı.
Neofitu’nun, toplumun reaksiyonunu hissetmesiyle, kendi görüşünü hükümetin tedbirlerinden ayırdığını yazan gazete, Neofitu’nun “orantılılık ve mantığa uymayan tedbirlerden” söz ederek, ne vatandaşların bunu uygulayabileceğini, ne de devletin denetim yapabileceğini dile getirdiğini belirtti.
Habere göre, EDEK yaptığı açıklamada, tedbirleri yetersiz, başarısız ve çelişkili olarak nitelendirdi. 
Rum Ekologlar ve Vatandaşlar İşbirliği ise hükümetin gerekli istişare yapmaksızın Coronapass uygulamasını empoze etmeye karar verdiğini söyledi. 
Alithia gazetesine göre ELAM, Rum Vatandaşlar İttifakı, DİPA gibi partiler de Coronapass uygulamasına yönelik eleştiriler açıklamada bulundu.


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CORONAPASS NEREDE GEÇERLİ 
Alithia gazetesi Coronapass uygulamasının, restoran, taverna, kafe, bar, snack-bar, ticaret merkezleri içerisindeki yeme-içme alanlarında, kulüpler, spor kulüpleri, dernekler, mağazalar, alış veriş merkezleri, jimnastik salonları, düğünler, vaftizler, cenazeler, kapalı tiyatrolar, amfi tiyatrolar; 17 Mayıs’tan sonra kumarhane, resepsiyon, sergi, konferans, huzurevleri, bakım evleri, geçici kabul merkezleri ve otel gibi yerlerde geçerli olacağını yazdı.
Coronapass, süpermarketler, fırınlar, halk pazarları, manav, mini market, eczane, kamu alanlardaki toplanmalarda ise talep edilmeyecek.
Gazete yetkililerin vatandaşlara yönelik (coronapass için) kontrol  yaptığı zaman, aşı kartının gösterilmesi, PCR veya hızlı test sonucunu, ya da hastalığı atlatanlara ilişkin mesaji göstermesinin yeterli olacağını yazdı.
Haberde ayrıca turizm örgütleri ile ülkenin ekonomik unsurlarının Coronapass uygulamasını olumlu karşıladığı kaydedildi. 


LİMASOL’DA 82 BİN KİŞİ AŞI OLDU 
Fileleftheros gazetesi, Güney Kıbrıs’ta aşı programının başladığı günden geçen çarşamba gününe kadar Limasol bölgesinde 82 bin kişinin Covid-19 aşısı olduğunu yazdı.
Habere göre, Rum Tedavi Hizmetleri Müdür Vekili Evagora Tamburi konu hakkında yaptığı açıklamada, Güney Kıbrıs genelinde geçen Çarşamba gününe kadar 320 bin 709 aşının yapıldığını, 82 binin ise Limasol bölgesiyle alakalı olduğunu söyledi. 
Tamburi, Limasol bölgesinde yapılan 82 bin aşıdan, 65 binin ilk doz, 17 binin ise ikinci doz aşı olduğunu belirtti. 
Tamburi, Mayıs ayı sonuna kadar 450 bin aşının geçilmesinin planlandığını, bu rakama ulaşılması durumunda nüfusun yüzde 40’nın aşılanmış olacağını da söyledi. 


RUM UZMANLARA GÖRE “PANDEMİ KONUSUNDA MAYIS 2020 İLE AYNI NOKTADAYIZ”
Fileleftheros gazetesine göre Rum Bilim Kurulu üyesi Konstantinos Tsiutis, pandeminin önüne geçilmesine yönelik ilk planı Mayıs 2020’de görüşmeye ve uygulamaya başladıklarını ancak üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen hala aynı şeylerin görüşüldüğüne dikkat çekti. 
Tsiutis, psikolojinin etkilendiğini, ekonominin tehlikeye girdiğini, çocukların eğitimden mahrum kaldığını belirterek, sorununun, kendilerinin değil, pandemi olduğunun anlaşılması gerektiğini söyledi.
Tsiutis ayrıca tüm vatandaşlara, bu yeni durum karşısında yanlarında durmaları çağrısında bulundu.


 

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Son Güncelleme: 07.05.2021 13:56
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Coronapass
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