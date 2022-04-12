banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Tatar'dan başarının formülü
Elektrik sigortası çaldığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı
TEMASLAR BAŞLIYOR...HÜKÜMET ANKARA'DA!
KKTC’de en fazla kalp ve damar hastalıklarına bağlı hastalıklar görülüyor
banner404

Çöpte Bulunan Bebeğin “Ölü Doğduğu” Belirlendi

Güney Lefkoşa’da bir umumi tuvalette naylon poşet içerisinde temizlikçi tarafından bulunan yeni doğmuş ölü bebeğin yapılan ilk incelemesinde ölü doğmuş olduğu tespit edildi.

12 Nisan 2022 Salı 11:15
Çöpte Bulunan Bebeğin “Ölü Doğduğu” Belirlendi


Güney Lefkoşa’da bir umumi tuvalette naylon poşet içerisinde temizlikçi tarafından bulunan yeni doğmuş ölü bebeğin yapılan ilk incelemesinde ölü doğmuş olduğu tespit edildi.
Fileleftheros gazetesi, geçtiğimiz gün Güney Lefkoşa’da bir umumi tuvalette bulunan ölü bebeğin ön otopsisinin, bebeğin başka yerde ve ölü doğduğunu gösterdiğini yazdı.

banner341
Bebeği bulan temizlik görevlisi ise, söz konusu tuvaleti önceki gün temizlediği ve bebeğin orada olmadığı şeklinde ifade verirken, ilk tespitler ise bebeğin Afrika kökenli olmadığını gösterdi.
Gazete, Rum polisinin bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığını, bebekten ise DNA örneği alınacağını aktardı.
 

banner360
Son Güncelleme: 12.04.2022 11:34
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs'ta 17 çocuk uyuşturucu çetelerinin ağına düştü!
Güney Kıbrıs'ta 17 çocuk uyuşturucu çetelerinin ağına düştü!
Güney Kıbrıs'ta 2 can kaybı, 1692 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta 2 can kaybı, 1692 yeni vaka
Güney Kıbrıs'ta taciz iddiası yargıya taşındı
Güney Kıbrıs'ta taciz iddiası yargıya taşındı
Güney Kıbrıs’ta 2254 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 2254 yeni vaka
Güney Lefkoşa'da bebek cesedi bulundu!
Güney Lefkoşa'da bebek cesedi bulundu!
Güney Kıbrıs’ta 1459 yeni vaka
Güney Kıbrıs’ta 1459 yeni vaka
Güneyde 1 can kaybı, 1764 yeni vaka
Güneyde 1 can kaybı, 1764 yeni vaka
70 Kıbrıslı Rumun naaşının dikmen çöplüğünde gömülü olduğu iddia edildi
70 Kıbrıslı Rumun naaşının dikmen çöplüğünde gömülü olduğu iddia edildi
Kıbrıs’taki Çingene Sayısı 1250
Kıbrıs’taki Çingene Sayısı 1250
Güney Kıbrıs'ta Crystal Ice’den hastanelik olan küçük kız eroin de kullanmış
Güney Kıbrıs'ta Crystal Ice’den hastanelik olan küçük kız eroin de kullanmış

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim