Çöpte Bulunan Bebeğin “Ölü Doğduğu” Belirlendi



Güney Lefkoşa’da bir umumi tuvalette naylon poşet içerisinde temizlikçi tarafından bulunan yeni doğmuş ölü bebeğin yapılan ilk incelemesinde ölü doğmuş olduğu tespit edildi.

Fileleftheros gazetesi, geçtiğimiz gün Güney Lefkoşa’da bir umumi tuvalette bulunan ölü bebeğin ön otopsisinin, bebeğin başka yerde ve ölü doğduğunu gösterdiğini yazdı.



Gazete, Rum polisinin bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığını, bebekten ise DNA örneği alınacağını aktardı.

