Commonwealth Britanya Adaları Ve Akdeniz Kadın Milletvekilleri Heyeti Güney Kıbrıs’ta

Lefkoşa, 13 Haziran 19 : Commonwealth’in Britanya Adaları ve Akdeniz Kadınlar Komitesi (BIMR CWP) heyetinin, üç günlük ziyaret amacıyla dün akşam Güney Kıbrıs’a geldiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Commonwealth Britanya ve Akdeniz Adaları Kadınlar Komitesi (BIMR CWP) Başkanı Roberta Blackman-Woods ve komite heyetinin, Rum Meclisi’nin daveti üzerine Güney Kıbrıs’a geldiğini yazdı.

Habere göre heyette, BIMR CWP eski Başkanı Milletvekili Joyce Watson, Milletvekili Margaret Mitchell ve Rhian Tooley yer alıyor.



Heyete ayrıca Commonwealth Parlamenterler Derneği Bölge Sekreteri Jon Davies ve diğer yetkililer de eşlik ediyor.Habere göre, heyet temasları çerçevesinde Rum Meclisi Başkanı Dimitris Şilluris, Meclis İnsan Hakları ve Kadınlar ile Erkekler Arasında Eşit Haklar Komitesi Başkanı Stella Kiriakidu ile bir araya gelecek.(FK/HA)