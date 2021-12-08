banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Genel Kurul yarın toplanıyor
Koronavirüs 2 can daha aldı
Koronavirüs 2 can daha aldı
Girne-Lefkoşa Anayolu’nda feci kaza
Ölümlü kaza!
Boykot ve sokak mı dediniz!
Boykot ve sokak mı dediniz!
banner405

Colin Stewart 10 Aralık’ta liderlerle ayrı ayrı görüşecek

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs’taki yeni Özel Temsilcisi ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Şefi Colin Stewart’ın, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile 10 Aralık’ta ayrı ayrı görüşeceği, 14 Aralık Salı günü ise Ledra Palace’da bir tanışma kokteyli planladığı bildirildi.

08 Aralık 2021 Çarşamba 11:50
Colin Stewart 10 Aralık’ta liderlerle ayrı ayrı görüşecek

Fileleftheros “Müzakereler Yerine Kokteyl… İki Lider Colin Stewart’a Sosyal Görüşme İçin Olumlu Cevap Verdi… Cuma Günü Tatar ve Anastasiadis İle Ayrı Ayrı Görüşüyor”  başlıklı haberinde, edindiği bilgilere dayanarak, her iki tarafın da, liderlerin ve müzakere heyetlerinin 14 Aralık’taki kokteylde bir araya gelmesi yönündeki nabız yoklamasına olumlu cevap verdiğini yazdı.

Habere göre Colin Stewart, Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’le ilk görüşme randevularını da aldı. Görüşmeler 10 Aralık Cuma günü yapılacak. Anastasiadis-Stewart görüşmesine Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Müzakereci Andreas Mavroyannis de katılacak.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, Stewart’ın liderlerle görüşmelerine, Kıbrıs sorunundaki görüşlerini kendilerinden dinlemek üzere gideceğini, beraberinde, kokteyl davetinden başka fikir götürmeyeceğini yazdı.

Haberde, Stewart’ın BM İyi Niyet Misyonu heyeti ile istişare içerisinde dün kokteyl için iki tarafla istişarelerde bulunduğu, Rum tarafının olumlu cevap verdiği,  resmî cevabın da Anastasiadis-Stewart görüşmesinde verileceği kaydedildi. Türk tarafından da olumlu cevap geldiği, davet alındığının Cumhurbaşkanlığı tarafından doğrulandığı ve epidemiyolojik koşullar elverirse Cumhurbaşkanı Tatar’ın salı günkü organizasyona katılacağını ilettiği belirtildi.

banner341
Gazete, Stewart’ın iki taraftaki bütün unsurlarla da bir dizi görüşme yapacağını, önümüzdeki hafta Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’le, müzakereciler ve müzakere heyetleriyle, her iki taraftan örgütler ve siyasi partilerle görüşme planladığını yazdı. 

Politis “İlk Anastasiadis-Stewart Yüz Yüze Görüşmesi Ayarlandı… Ledra Palace’da Liderlerin Katılımıyla Davet İçin Kıbrıs Türk Tarafından Yeşil Işık Bekleniyor” başlıklı haberinde, 14 Aralık Salı günü Ledra Palace’da düzenlenmesi planlanan kokteyle Kıbrıs Türk tarafının cevabının, Stewart’ın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile cuma günü yapacağı ilk yüz yüze görüşmede verilmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete 14 Aralık Salı günü Ledra Palace’da saat 19.00’da başlaması planlanan kokteyle 30-40 kişinin, yani iki lider dışında müzakere heyetlerinin üyeleri ve BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi ülkelerin Güney Kıbrıs’taki büyükelçilerinin davet edileceğini yazdı.

Alithia da “Stewart’ın Daveti… Tatar Da Davet Edildi” başlığını attı.

banner360
Son Güncelleme: 08.12.2021 12:52
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güneydeki Merkezi Cezaevi’nde Netflix çekimleri
Güneydeki Merkezi Cezaevi’nde Netflix çekimleri
Tarıma 50 milyon Euro destek
Tarıma 50 milyon Euro destek
Aile içi şiddet şikayetlerinde rekor
Aile içi şiddet şikayetlerinde rekor
Güney Kıbrıs'ta okullarda bulaş artıyor
Güney Kıbrıs'ta okullarda bulaş artıyor
Trodoslar dağlarına kar yağdı
Trodoslar dağlarına kar yağdı
Kudüs’teki üçlü zirveden mesajlar
Kudüs’teki üçlü zirveden mesajlar
Güneyde bugün Kovid-19’dan ölüm yok, 619 vaka var
Güneyde bugün Kovid-19’dan ölüm yok, 619 vaka var
Larnaka’daki caminin kundaklanması olayında 27 yaşındaki Suriyeli göçmen tutuklandı
Larnaka’daki caminin kundaklanması olayında 27 yaşındaki Suriyeli göçmen tutuklandı
Petridis:"Türkiye'nin tutumu RMMO'nun sürekli geliştirilmesini gerektiriyor"
Petridis:"Türkiye'nin tutumu RMMO'nun sürekli geliştirilmesini gerektiriyor"
Türkiye’yle ilgili alınabilecek önlemleri içeren belgenin üçüncü taslağı hazır
Türkiye’yle ilgili alınabilecek önlemleri içeren belgenin üçüncü taslağı hazır

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim