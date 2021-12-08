Colin Stewart 10 Aralık’ta liderlerle ayrı ayrı görüşecek

Fileleftheros “Müzakereler Yerine Kokteyl… İki Lider Colin Stewart’a Sosyal Görüşme İçin Olumlu Cevap Verdi… Cuma Günü Tatar ve Anastasiadis İle Ayrı Ayrı Görüşüyor” başlıklı haberinde, edindiği bilgilere dayanarak, her iki tarafın da, liderlerin ve müzakere heyetlerinin 14 Aralık’taki kokteylde bir araya gelmesi yönündeki nabız yoklamasına olumlu cevap verdiğini yazdı.

Habere göre Colin Stewart, Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’le ilk görüşme randevularını da aldı. Görüşmeler 10 Aralık Cuma günü yapılacak. Anastasiadis-Stewart görüşmesine Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ve Müzakereci Andreas Mavroyannis de katılacak.

Gazete edindiği bilgilere dayanarak, Stewart’ın liderlerle görüşmelerine, Kıbrıs sorunundaki görüşlerini kendilerinden dinlemek üzere gideceğini, beraberinde, kokteyl davetinden başka fikir götürmeyeceğini yazdı.

Haberde, Stewart’ın BM İyi Niyet Misyonu heyeti ile istişare içerisinde dün kokteyl için iki tarafla istişarelerde bulunduğu, Rum tarafının olumlu cevap verdiği, resmî cevabın da Anastasiadis-Stewart görüşmesinde verileceği kaydedildi. Türk tarafından da olumlu cevap geldiği, davet alındığının Cumhurbaşkanlığı tarafından doğrulandığı ve epidemiyolojik koşullar elverirse Cumhurbaşkanı Tatar’ın salı günkü organizasyona katılacağını ilettiği belirtildi.

Gazete, Stewart’ın iki taraftaki bütün unsurlarla da bir dizi görüşme yapacağını, önümüzdeki hafta Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’le, müzakereciler ve müzakere heyetleriyle, her iki taraftan örgütler ve siyasi partilerle görüşme planladığını yazdı.

Politis “İlk Anastasiadis-Stewart Yüz Yüze Görüşmesi Ayarlandı… Ledra Palace’da Liderlerin Katılımıyla Davet İçin Kıbrıs Türk Tarafından Yeşil Işık Bekleniyor” başlıklı haberinde, 14 Aralık Salı günü Ledra Palace’da düzenlenmesi planlanan kokteyle Kıbrıs Türk tarafının cevabının, Stewart’ın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile cuma günü yapacağı ilk yüz yüze görüşmede verilmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete 14 Aralık Salı günü Ledra Palace’da saat 19.00’da başlaması planlanan kokteyle 30-40 kişinin, yani iki lider dışında müzakere heyetlerinin üyeleri ve BM Güvenlik Konseyi Daimi Üyesi ülkelerin Güney Kıbrıs’taki büyükelçilerinin davet edileceğini yazdı.

Alithia da “Stewart’ın Daveti… Tatar Da Davet Edildi” başlığını attı.