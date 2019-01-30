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Çipras ile Anastasiadis koordinasyon toplantısı yaptı

Çipras ile Anastasiadis koordinasyon toplantısı yaptı

30 Ocak 2019 Çarşamba 11:28
Çipras ile Anastasiadis koordinasyon toplantısı yaptı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs geçici özel danışmanı Jane Holl Lute’un liderlerle görüşmek üzere Ada’ya yapacağı ziyaret,  Çipras’ın da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşmek üzere 5 Şubat’ta İstanbul’a yapacağı ziyaret öncesinde, Kıbrıs sorununda koordinasyon toplantısı yaptı.

Rum radyosu, görüşmenin, Rum-Yunan hükümetlerinin Kıbrıs sorunundaki koordinasyonu çerçevesinde bu sabah gerçekleştiğini duyurdu.

Lefkoşa’nın Rum kesiminde dün gerçekleştirilen MED7 zirvesi dolayısıyla Güney Kıbrıs’ta bulunan Çipras, Rum Başkanlık Sarayı’nda Anastasiadis tarafından resmî törenle karşılandı.

Anastasiadis görüşme öncesinde yaptığı açıklamada, Prespa anlaşmasının onaylanması konusunda gösterdiği cesaretten dolayı Çipras’ı kutladı ve anlaşmanın “gereksiz bir ihtilafı” sona erdirdiğine işaret etti.

Aleksis Çipras ise, “tarihi bir adım” olarak nitelediği Prespa anlaşmasının Yunanistan’ın uluslararası saygınlığını güçlendirdiğini ve bunun, Kıbrıs sorununa adil ve sürdürülebilir bir çözüm  bulma çabalarına yardımcı olacağını söyledi.

YUNANİSTAN MİLLİ SAVUNMA BAKANI GÜNEY’DE

Yunanistan’ın yeni Milli Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis ise, ilk yurtdışı ziyaretini bugün Güney Kıbrıs’a gerçekleştirdi.

Bu sabah 08.45’te Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Genelkurmaylığında bir araya gelen Apostolakis, ziyaretini “sembolik ancak özlü” diye niteleyerek “Helenizm’in çağdaş yollarında, sevgiyle ve Kıbrıs’a destekle yürüyoruz. Gelişmesini ve etkin olmasını beklediğimiz ortak eylemlerimiz var” dedi.

Angelidis ise, Türkiye’yi “agresif konumda olmak, düşmanca eylemler ve ihlallerde bulunmakla” itham etti, Apostolakis’in Güney Kıbrıs ziyaretinin böyle bir dönemde gerçekleştiğine işaret etti. Angelidis Güney Kıbrıs ve Yunanistan olarak bölgede istikrar ayağı olma pratiği ve donanımına sahip olduklarını öne sürdü.

Son Güncelleme: 30.01.2019 14:50
Anahtar Kelimeler:
çiprasAnastasiadis
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