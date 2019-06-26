banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95633
ALTIN
261.224
DOLAR
5.7755
STERLİN
7.3322
EURO
6.5622
Naci Talat anıldı
NACİ TALAT ANILDI
El-Sen, Teknecik Santrali'ne bir an önce filtre takılmasını talep etti
TEKNECİK SANTRALİ'NE FİLTRE TAKILMALI
Biz yazınca geri adım attı!
BİZ YAZINCA GERİ ADIM ATTI!
Trafik kazası: 4 yaralı
TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
banner306

Çipras Erdoğan’a Güney Kıbrıs’tan yanıt verdi

Çipras Erdoğan’a Güney Kıbrıs’tan yanıt verdi

26 Haziran 2019 Çarşamba 08:49
Çipras Erdoğan’a Güney Kıbrıs’tan yanıt verdi

Geçtiğimiz Cuma günü hayata veda eden Rum Yönetimi eski başkanlarından Dimitris Hristofyas’ın dünkü cenaze törenine katılmak için adaya gelen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına Güney Kıbrıs’tan yanıt verdiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Aleksis Çipras’tan Erdoğan’a Tehditler ve Meydan Okumalar Konusunda Yanıt- Bu Güç Göstergesi Değil, Zayıflık Göstergesi” başlıklı haberinde, Çipras’ın dün Güney Kıbrıs’ta, ELDİK olarak bilinen Yunan Alayı’nı ziyaret ettiğini yazdı.

Gazeteye göre ELDİK’e yaptığı ziyaret sırasında “buraya gelmeden hemen önce, çalışma arkadaşlarının Türkiye Cumhurbaşkanı’nın birtakım açıklamalar yaptığı konusunda kendisini bilgilendirdiğini” söyleyen Çipras, Erdoğan’ın kendisine hitaben “kendi kendine bazı şeyler söylüyor ama ben devam edeceğim” şeklinde bir ifade kullandığını belirtti.

Gazeteye göre Çipras sözlerini kısaca şöyle sürdürdü:

“Bu açıklamaya ilk önce Yunanistan Başbakanı’nın ‘bazı şeyler söylemediği’, ancak uluslararası hukuk, mantık, hakikat ve kararlılık dilini konuştuğunu söyleyerek yanıt vermek istiyorum. Ve ikinci olarak da kendi başına konuşmuyor. Avrupa Birliği (AB), AB’nin tüm üye devletleri, uluslararası toplumun büyük çoğunluğu, aynı zamanda dünyanın her köşesinde ve özellikle de bölgemizde, uluslararası hukuk ve deniz hukukuna saygı duyan her ülke yanında olarak konuşuyor. Herkese sesleniyorum ve mesaj açıktır.

(Gerilimin) umutsuz ve beyhude bir şekilde tırmandırılmasının bir anlamı yoktur. Bu bir güç göstergesi değil, bir zayıflık göstergesidir. Hiç kimsenin denizde caydırıcı güce sahip olmadığını bildiği bir ülkenin MEB’inde anlamsız sondajlar yapmaya çalışmasının anlamı yoktur. Uluslararası hukukla ilgili bu ihlallerin burada sona ermesi iyi olur. Çünkü bunun hem Avrupa-Türk ilişkileri, hem de barış, istikrar ve iş birliği açısından ciddi bedeli olacaktır.”

Çipras’ın Yunanistan Milli Savunma Bakanı Evangelos Apostolakis eşliğinde ELDİK kampını ziyaret ettiğini ve 1974’te hayatını kaybeden ve kayıp olan kişilerin anıtına çelenk koyduğunu yazan gazete, Çipras’ı ELDİK kampında ELDİK komutanı Binbaşı Emmanuil Hacis’in karşıladığını ekledi.

banner317
Alithia gazetesi ise “Çipras’tan Erdoğan’a: Her Kim Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Haklarını İhlal Ederse, Bunun Sonuçları Olacaktır” başlıklı haberinde, Yunanistan Başbakanı Çipras’ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına yanıt olarak “her kim Kıbrıs Cumhuriyeti’nin haklarını ihlal ederse, bunun sonuçlar doğuracağını söylediğini” iletti.

Gazeteye göre Çipras sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kaynaklarından istifade etmek, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin geri alınamaz hakkıdır. Yalnızca uluslararası hukuk çerçevesinde ilerleyebiliriz ve her kim Yunanistan ve Kıbrıs’ın haklarını ihlal ederse bu sonuçlar doğuracaktır. Öte yandan her halükarda bunun bedeli ciddi olacaktır, çünkü biz egemenlik haklarımızı müdafaa etmekte kararlıyız. Burada bulunmamın mesajı, Kıbrıs’ı egemenlik haklarının icra edilmesinde desteklediğimiz şeklindedir, çünkü kaynaklarından istifade etmek Kıbrıs’ın geri alınamaz hakkıdır.”

Politis ise habere “Çipras Kendi Başına Konuşmuyor, Yanında AB Var- Erdoğan’ın Sondajlarla İlgili Yeni Kışkırtıcı Açıklamalarına Yunanistan Başbakanı Kıbrıs Topraklarından Yanıt Verdi” başlığıyla yer verdi.

KUMUÇAKOS

Alithia gazetesine göre, Yunanistan’daki Yeni Demokrasi Partisi milletvekillerinden Yorgos Kumuçakos da Rum Yönetimi eski Başkanlarından Dimitris Hristofyas’ın cenazesine katılmak için Güney Kıbrıs’a gitti ve orada bazı açıklamalarda bulundu.

Gazete Kumuçakos’un açıklamasında, “Türkiye’nin verimsiz ve yasadışı bir gerginlikte ısrarcı olması halinde, AB’nin sözlerden ve açıklamalardan faaliyetlere geçmesi ve bu ülke için önlemler ve yaptırımlara karar vermesi gerekecektir. Ayrıca Türkiye, Helenizmi karşısında birleşmiş bir şekilde bulacaktır” ifadelerini kullandığını iletti.

Fileleftheros gazetesi ise cenazeye katılmak için Güney Kıbrıs’a giden Kumuçakos’un, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından dün sabah kabul edildiğini yazdı.

Son Güncelleme: 26.06.2019 13:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hristofyas’ın Cenaze Töreni Rum Gazetelerinde Geniş Şekilde Yer Aldı
Hristofyas’ın Cenaze Töreni Rum Gazetelerinde Geniş Şekilde Yer Aldı
İngiliz Bakandan Meb Konusunda Diyalog Önerisi
İngiliz Bakandan Meb Konusunda Diyalog Önerisi
Aynı lise iki hafta içinde ikinci kez kundaklandı
Aynı lise iki hafta içinde ikinci kez kundaklandı
İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt doğruladı
İngiltere Savunma Bakanı Penny Mordaunt doğruladı
Hristofyas toprağa verildi
Hristofyas toprağa verildi
Anastasiadis Yeni Demokrasi Milletvekili Kumuçakos İle Görüştü
Anastasiadis Yeni Demokrasi Milletvekili Kumuçakos İle Görüştü
Metaksas’ın cezası Rum basınında geniş şekilde yer aldı
Metaksas’ın cezası Rum basınında geniş şekilde yer aldı
Angelidis İngiltere Savunma Bakanı İle görüştü
Angelidis İngiltere Savunma Bakanı İle görüştü
Hristofyas’a son veda
Hristofyas’a son veda
Kuzey’deki kilise malları
Kuzey’deki kilise malları

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim