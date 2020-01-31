Çin’deki Güney Kıbrıs Büyükelçiliği Koronavirüsü Nedeniyle Teyakkuzda

Lefkoşa, 31 Ocak 20 : Çin Halk Cumhuriyeti’nin çeşitli bölgelerinde şu anda 100 Kıbrıslının bulunduğu, bununla birlikte ülkedeki Güney Kıbrıs Büyükelçiliğinin ise Kıbrıslılarla sürekli iletişim halinde olduğu belirtildi.

Fileleftheros gazetesi, Çin Halk Cumhuriyeti’nin çeşitli bölgelerinde 100 Kıbrıslının bulunduğunu, bunlardan 4’ünün ise virüsün yaygın olduğu Wuhan şehrinde yaşadığını ancak Çin yeni yılı nedeniyle bu kişilerin daha önceden başka bölgelere geçtiğini yazdı.

Habere göre, Rum Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Dimitris Samuil, Çin yetkililer tarafından bölgenin zaten karantinaya alındığını, bahse konu kişilerin bölgeye dönmeye niyetinin bulunmadığını ifade etti.

Samuil, Çin’deki Güney Kıbrıs Büyükelçiliğinin, oradaki Kıbrıslılarla sürekli iletişim halinde olmakla birlikte sağlık durumlarının ise iyi olduğunu söyledi.

Samuil, Çin’de bulunan 100 Kıbrıslıdan 50’sinin daimi olarak ikamet ettiğini, diğer 50’sinin ise geçici ziyaretçi olduğunu belirtti.

Rum Dışişleri Bakanlığı’nın, ilgili birimlerin yanı sıra havalimanları ve limanlarla da sürekli iletişim halinde olduğunu ve tüm yeni bilgileri değerlendirdiğini belirten Samuil, Güney Kıbrıs Büyükelçiliği’nin günlük olarak kendilerine bilgi verdiğini söyledi.

Güney Kıbrıs’ta koronavirüsü konusunda alınan tedbirlere ilişkin açıklama yapan Rum Sağlık Hizmetleri Dairesi Basın Sözcüsü Haralambos Harilaos, şüpheli bir vaka olması durumunda sağlık merkezlerinin ve hastanelerin nasıl faaliyet göstereceği konusunda eylem planına sahip olduklarını belirtti.

Harilaos karantina bölümlerine ve gerekli önleyici donanıma sahip olduklarını belirterek genel hatlarıyla, herhangi bir duruma karşı hazırlıklı olduklarını da söyledi.

(FK/FEZ)