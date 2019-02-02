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Çifte Verginlendirmeden Kaçınma Anlaşmalar Ağını Genişletme “alarmı”

Lefkoşa, 2 Şubat 19 (.): Rum Yönetiminin, arasında çifte vergilendirmeden kaçınma anlaşması olan ülkeler ağını genişletmek için “alarmda bulunduğu”, 2019 içerisinde gerek ilk kez anlaşma yapacağı gerek ağındaki mevcut ülkelerle ilgili anlaşmalarını yenilemek için, ülkelerin ilgili birimleriyle temaslar gerçekleştireceği haber verildi.

Çifte Verginlendirmeden Kaçınma Anlaşmalar Ağını Genişletme “alarmı”

Lefkoşa, 2 Şubat 19 (.): Rum Yönetiminin, arasında çifte vergilendirmeden kaçınma anlaşması olan ülkeler ağını genişletmek için “alarmda bulunduğu”, 2019 içerisinde gerek ilk kez anlaşma yapacağı gerek ağındaki mevcut ülkelerle ilgili anlaşmalarını yenilemek için, ülkelerin ilgili birimleriyle temaslar gerçekleştireceği haber verildi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 08:26
Çifte Verginlendirmeden Kaçınma Anlaşmalar Ağını Genişletme “alarmı”

Lefkoşa, 2 Şubat 19 (.): Rum Yönetiminin, arasında çifte vergilendirmeden kaçınma anlaşması olan ülkeler ağını genişletmek için “alarmda bulunduğu”, 2019 içerisinde gerek ilk kez anlaşma yapacağı gerek ağındaki mevcut ülkelerle ilgili anlaşmalarını yenilemek için, ülkelerin ilgili birimleriyle temaslar gerçekleştireceği haber verildi.
Fileleftheros’un “Yeni Çifte Vergilendirmeden Kaçınma Anlaşmalarına Doğru… Kilit Ülkelerle Temas Dalgası” başlıklarıyla aktardığı haberde, Güney Kıbrıs’ın bugün 64 ülke ile arasında çifte vergilendirmeden kaçınma anlaşması bulunduğu, “hizmet merkezi ve yatırım kavşağı” haline gelmek maksadıyla bu ağı çok önemsediği vurgulandı.
Habere göre Güney Kıbrıs yılın ilk yarısında Hong Kong, Pakistan, Nijerya (ikinci tur görüşmeler yapılacak) ve Sri Lanka (ilk tur görüşmeler yapılacak) ile bu yönde temaslar gerçekleştirecek. Haziran ayında da anlaşmaya varmak hedefiyle Ürdün ve Amman ile ikinci tur görüşmeler yapılacak.
Daha önce çifte vergilendirmeden kaçınma anlaşması yapılmayan Japonya, Kenya ve Panama ile de ilk temas turları yıl içerisinde gerçekleştirilecek. Brezilya makamlarıyla da temas planlandı ancak bu ülkenin şimdilik Güney Kıbrıs ile böyle bir anlaşmaya ilgi göstermediği kaydedildi.
2019 yılı içerisinde mevcut anlaşmanın yenilenmesi veya revize edilmesi beklenen ülkeler Fransa, Polonya ve Çin. Rum yönetimi Moğolistan, Namibya ve Avustralya’ya da bu yönde müzakerelere başlama talebini iletti. Kısa süre önce de Brexit nedeniyle Birleşik Krallık ile bu alanda revize anlaşmaya imza atılmıştı.
Güney Kıbrıs, geniş bir çifte vergilendirmeden kaçınma anlaşması ağını yeni sermaye çekmek, şeffaflığı artırmak, özellikle de uluslararası alandaki genel görüntü açısından “güçlü silah” olarak görüyor.
(ŞA/HA)
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