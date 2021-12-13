Çifte cinayete bir tutuklama daha

Fileleftheros ve diğer gazeteler, yabancı uyruklu iki kadını öldürmekle suçlanan ve suçunu itiraf eden 32 yaşındaki şahsın suçu tek başına işlemediğine inanan Rum polisinin, şahsın arkadaşı olan 30 yaşındaki bir kişiyi daha tutukladığını yazdılar.

Daha önce sorgulanan ve suçla ilişkisi olmadığını iddia eden şahsın DNA’sının, iki kadının gömülü bulundukları yazlık evden alınan bir prezervatifteki örnekle uyuştuğu için göz altına alındığını vurgulayan gazete, şahsın sorgusunun sürdüğünü de aktardı.

