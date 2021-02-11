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Çifte cinayet!

Kıbrıs’ın güneyinde, sabahın erken saatlerinde alınan cinayet ihbarının ardından yetkililer alarma geçti.

11 Şubat 2021 Perşembe 09:47
Çifte cinayet!
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Elde edilen ilk bilgilere göre 58 yaşındaki bir erkek şahsın sabah 06:30 sıralarında 52 yaşındaki eşini ve 21 yaşındaki oğlunu öldürdüğü, ardından da ikinci oğlunu bıçakla yaraladığı kaydedildi.

Olay öldürülen kadının kız kardeşi tarafından farkedildi..

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58 yaşındaki şahsın olay yerini terk ettiği, yaralı 21 yaşındaki şahsın  hastaneye kaldırıldığı ve polis ekiplerinin soruşturmanın ve bahsi geçen şahsın tespiti için olay yerinde olduğu bildirildi.

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Bölge muhtarı yaptığı açıklamada ailenin hiç bir sorunu olmadığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Cinayet
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