Çifte cinayet!

Elde edilen ilk bilgilere göre 58 yaşındaki bir erkek şahsın sabah 06:30 sıralarında 52 yaşındaki eşini ve 21 yaşındaki oğlunu öldürdüğü, ardından da ikinci oğlunu bıçakla yaraladığı kaydedildi.

Olay öldürülen kadının kız kardeşi tarafından farkedildi..

58 yaşındaki şahsın olay yerini terk ettiği, yaralı 21 yaşındaki şahsın hastaneye kaldırıldığı ve polis ekiplerinin soruşturmanın ve bahsi geçen şahsın tespiti için olay yerinde olduğu bildirildi.

Bölge muhtarı yaptığı açıklamada ailenin hiç bir sorunu olmadığını kaydetti.