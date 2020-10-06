Alithia gazetesi, Chevron Corporation tarafından yapılan açıklamaya dayanarak Chevron tarafından Noble Energy şirketinin satın alınması işlemlerinin tamamlandığını, Noble Energy hissedarlarının ilgili anlaşmayı onayladığını yazdı.

Gazete ilgili anlaşmanın Temmuz ayında imzalandığını ancak sürecin birkaç ay sonra tamamlandığını belirtti.

Habere göre Chevron CEO’su Micheal Wirth yaptığı açıklamada, Noble Energy şirketi çalışanlarını ve hissedarlarını Chevron’da karşılamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.



Bu konudaki habere yer veren Fileleftheros gazetesi ise “Chevron Tarafından Noble Energy’nin Satın Alınması İleriye Götürüldü” başlığını kullandı.



