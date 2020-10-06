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Chevron tarafından Noble Energy’nin satın alınması

Çok uluslu bir Amerikan enerji şirketi olan Chevron tarafından Noble Energy şirketinin satın alması sürecinin tamamlandığı belirtildi.

06 Ekim 2020 Salı 11:16
Chevron tarafından Noble Energy’nin satın alınması
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Alithia gazetesi, Chevron Corporation tarafından yapılan açıklamaya dayanarak Chevron tarafından Noble Energy şirketinin satın alınması işlemlerinin tamamlandığını, Noble Energy hissedarlarının ilgili anlaşmayı onayladığını yazdı.
Gazete ilgili anlaşmanın Temmuz ayında imzalandığını ancak sürecin birkaç ay sonra tamamlandığını belirtti. 
Habere göre Chevron CEO’su Micheal Wirth yaptığı açıklamada, Noble Energy şirketi çalışanlarını ve hissedarlarını Chevron’da karşılamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. 

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Wirth, Noble şirketine ait yüksek kalitedeki mal varlığının Chevron’un portföyünü tamamladığını da belirtti. 
Bu konudaki habere yer veren Fileleftheros gazetesi ise “Chevron Tarafından Noble Energy’nin Satın Alınması İleriye Götürüldü” başlığını kullandı.
 
 

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Son Güncelleme: 06.10.2020 11:55
Anahtar Kelimeler:
Noble EnergyChevron
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