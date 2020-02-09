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Charles Ellinas: “Doğalgaz çözüm değil”

Rum Hidrokarbon Şirketi’nin eski CEO’su Charles Ellinas Avrupa’nın orta vadede hidrojen ve biyoyakıt gibi saf gazlara geçeceğini, doğal gaza dair uzun vadeli sözleşmelerin 2050 (GreenDeal/ sıfır karbondioksit salınımı) hedeflerini tehlikeye sokabileceğini, bu nedenle uzun vadeli sözleşmelerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

Charles Ellinas: “Doğalgaz çözüm değil”

Rum Hidrokarbon Şirketi’nin eski CEO’su Charles Ellinas Avrupa’nın orta vadede hidrojen ve biyoyakıt gibi saf gazlara geçeceğini, doğal gaza dair uzun vadeli sözleşmelerin 2050 (GreenDeal/ sıfır karbondioksit salınımı) hedeflerini tehlikeye sokabileceğini, bu nedenle uzun vadeli sözleşmelerden kaçınılması gerektiğini vurguladı.

09 Şubat 2020 Pazar 10:00
Charles Ellinas: “Doğalgaz çözüm değil”

Politis’in “Doğal Gaz Çözüm Değil” başlığıyla aktardığı Ellinas imzalı yazıda 27-29 Ocak’ta Viyana’da düzenlenen Avrupa Doğal Gaz Kongresi’nde de söylendiği gibi Avrupa’nın yeni enerji haritasının “Green Deal”  ışığı altında çizildiği, Avrupa’nın ihtiyaç duyduğu doğal gaz kapasitesine sahip olduğunu, yeni büyük doğal gaz boru hatlarına ihtiyaç olmadığına işaret edildi.

Doğal gaz fiyatlarının da kış döneminde olunmasına rağmen Avrupa’da da Asya’da da çok düşük (bin ayak küpü 4 dolar) olduğuna, fiyatların artması beklense bile yenilenebilir enerji kaynaklarına geçiş trendinin doğal gaz fiyatlarını düşük veya kontrol altında tuttuğuna dikkat çeken Ellinas özetle şunlara işaret etti:

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“Bu da Kıbrıs doğal gazının dünya piyasasına satışını zorluyor. Bize bölgesel piyasalar kalıyor ama bunun için de sorunlarımızı çözmemiz gerekiyor. Viyana’da doğal gazın geleceğiyle ilgili söylenenleri sonra Kıbrıs’a dönünce kendinizi sürrealist bir dünyaya gelmiş hissediyorsunuz. Avrupa’nın Doğu Akdeniz’in doğal gazına ihtiyacı olduğuna, doğal gazı elde etmek için gerekirse daha çok ödeyebileceğine, tedarikçisini değiştirmeye ihtiyaç duyduğuna v.b. inanılıyor.

Doğal gaz çözüm değildir. Belki önümüzdeki en iyi yol, sonunda her ikisinde de kaybetmemek için sorunlarımızı doğal gaza bağlamadan çözmeye odaklanmaktır. Özellikle Türkiye ile Yunanistan arasında başlamış olan diyalog aracılığıyla diyalogdan ve müzakereden başka yol yoktur.”

Son Güncelleme: 09.02.2020 13:04
Anahtar Kelimeler:
Charles EllinasDoğalgaz
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