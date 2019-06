Cep Telefonlarına İlişkin Güven Yaratıcı Önlemler Uygulanma Sürecinde

KKTC İLE CEP TELEFONU BAĞLANTISI İÇİN ANLAŞMALAR YAPILIYOR

Lefkoşa, 1 Haziran 19 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 26 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirdikleri gayrı resmi görüşmesinde cep telefonlarıyla ilgili güven yaratıcı önlemin hayata geçirilmesi konusunda gelişmelerin yaşanmasına devam ediliyor.

Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani’nin “GSM operatörleri Telsim ile Kuzey Kıbrıs Turkcell'in Comefone ile ayrı ayrı anlaşma imzaladıklarına dair açıklamasının ardından İki Toplumlu Ekonomi ve Ticari İşler Komitesi Eş Başkanı Fidias Pilidis de CYTA’nın “Comfone” ile anlaşma yaptığını açıkladı.

Haravi gazetesi “Cep Telefonlarına İlişkin Güven Yaratıcı Önlem Uygulanma Sürecinde-Cep Telefonuyla İlişkin Bağlantı Anlaşmaları Hazır” başlıklı haberinde, Rum Telekomünikasyon Dairesi “CYTA”nın, İsviçre’de faaliyet gösteren ve iletişim merkezi olarak işlev gösterecek “Comefone” ile anlaşma imzalamayı ileriye götürdüğünü savundu.

İki Toplumlu Ekonomi ve Ticari İşler Komitesi Eş Başkanı Fidias Pilidis ise CYTA’nın ve Kıbrıs Türk toplumundaki diğer GSM operatörleri Turkcell ve Telsim Vodafone’un, “Comfone” ile anlaşma yaptığını belirtti.

Gazete, CYTA tarafından anlaşma imzalanmasının ardından MTN’nin de imzalayacağını, PrimeTel’in ise zaten bağlantısının bulunduğunu yazdı.

Gazete haberinde Kıbrıs Türk basınında yer alan Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı ve Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani’nin, “GSM operatörleri Telsim ile Kuzey Kıbrıs Turkcell'in Comefone ile ayrı ayrı anlaşma imzaladıklarına dair açıklamasına geniş bir şekilde yer verdi.

Habere göre, CYTA Basın Sözcüsü Leftheris Hristu, yaptığı açıklamada, CYTA’nın “Comefone” şirketiyle anlaşma imzaladığını teyit etmekten ve yalanlamaktan kaçınarak, çalışmalar tamamlanınca gerekli duyuruları yapacaklarını belirtti.

İki Toplumlu Ekonomi ve Ticari İşler Komitesi Eş Başkanı Fidias Pilidis ise gazeteye yaptığı açıklamada, Samani’nin açıklamalarına ilişkin resmi bir bilgilendirmenin olmadığını söyledi.

İki-üç hafta öncesine kadar, cep telefonlarının çalışması konusunda herhangi bir ilerleme sağlanmadığını belirten Pilidis, Güven Yaratıcı Önlemlerin hayata geçirilmesinin, “bataklıkta” olduğunu iddia etti.

Pilidis, son günlerde ise bu konuda hareketliliğin yaşandığını ve temasların yoğunlaştığını, bunun sonucunda ise CYTA’nın ve Kıbrıs Türk toplumundaki diğer GSM operatörleri Turkcell ve Telsim Vodafone’un, “Comfone” ile anlaşma yaptığının görüldüğünü belirtti.

Gazete haberinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, iki gün önce, cep telefonlarının birleşmesi konusundaki hazırlıkların ve çalışmaların değerlendirilmesi için toplantı yaptığını da anımsattı.

“ROAMING LIKE AT HOME”

Öte yandan Politis gazetesi “İşgal Altındaki Topraklarla ‘Roaming Like At Home’ mu?” başlıklı haberinde, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı ve Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem OnurkanSamani’nin açıklamalarıyla birlikte, gazetede geçen Cumartesi konu hakkında çıkan haberin teyit edilmiş olduğunu belirtti.

Gazete, söz konusu haberinde Haziran ayı sonuna kadar her iki taraftaki şebekeler arasında roamingin sağlanacağı ve KKTC’deki Telsim ve Turkcell ile Rum tarafındaki Cyta ve MTN şirketlerinin birkaç hafta içerisinde abonelerine bağlantı hizmeti vermeye hazır olacağından söz etmişti.

Gazete, bu konuda yaşanan gelişmelere ilişkin olarak elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak, amacın, iki operatör CYTA ve MTN tarafından Haziran ayı içerisinde teknik desteğin tamamlanması olduğunu yazdı.

Her iki taraftaki cep telefonlarının, her iki tarafın teknik açıdan hazır olduğu zaman çalışmaya başlayacağını yazan gazete, her iki taraftaki cep telefonlarının bağlantısına ilişkin engellerin artık ortadan kalktığını ve roamingin devreye girmesinin hafta meselesi olduğunu belirtti.

Gazete cep telefonları bağlantılarının fiyatları konusunda ise, ister cep telefonuna yanıt verilmesi, ister çağrı yapılması ve isterse SMS atılmasının caydırıcı olmaması için mümkün olduğu kadar ücretlerin sınırlandırılması konusunda çaba harcandığının görüldüğünü yazdı.

Habere göre, GSM operatörleri, toplumu, diğer tarafta olduğu zaman telefonunu kullanmaya cesaretlendirmek adına çağrıların maliyetini kısarak, Kıbrıs içerisindeki roamingten minimum kazanç elde etmek amacıyla “toplama çıkarma” yapıyor.

Gazete, amacın, maliyeti, AB’nin “roaming like at home” olgusuna yaklaştırmak olduğunu kaydetti.

“GÜVEN YARATICI ÖNLEM: CEP TELEFONU”

Öte yandan Alithia gazetesi de ilgili haberi yukarıdaki başlıkla verirken Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in 26 Şubat 2019’da gerçekleştirdikleri görüşmede anlaşmaya varılan Güven Yaratıcı Önlemler çerçevesinde tüm Kıbrıs’ta cep telefonlarının kesintisiz çalışması konusunda düzenlemenin hayata geçirilmesinin artık birkaç hafta meselesi olduğunu yazdı.

Gazete, CYTA’nın geçen hafta “Comfone” ile anlaşma imzaladığını, bunu MTN’nin takip edeceğini ve PrimeTel’in ise abonelerine, diğer şirketlerin kullandığından daha farklı bir sistemle KKTC’de hizmet sağlayacağını belirtti.

Gazete, Samani’nin açıklamalarına da yer verdi.

