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Celine Dion Güney Kıbrıs’a gelecek

Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion’un 18 Eylül’de Kanada’dan başladığı ve 100 ülkeyi gezeceği dünya turnesi kapsamında Güney Kıbrıs’a da gideceği haber verildi.

Celine Dion Güney Kıbrıs’a gelecek

Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion’un 18 Eylül’de Kanada’dan başladığı ve 100 ülkeyi gezeceği dünya turnesi kapsamında Güney Kıbrıs’a da gideceği haber verildi.

27 Eylül 2019 Cuma 08:44
Celine Dion Güney Kıbrıs’a gelecek

Dünyaca ünlü şarkıcı Celine Dion’un 18 Eylül’de Kanada’dan başladığı ve 100 ülkeyi gezeceği dünya turnesi kapsamında Güney Kıbrıs’a da gideceği haber verildi.
Alithia ve Politis’e göre Dion 2 Ağustos 2020’de Lefkoşa’nın Rum kemsindeki GSP stadında tek bir konser verece. Konserin bilet satışlarının 18 Ekim günü saat 11.00’de www.sopldoutticketbox.com da başlayacağı haber verildi. 

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Son Güncelleme: 27.09.2019 11:59
Anahtar Kelimeler:
Celine Dion
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